Le patrimoine de Tadoussac photographié par des jeunes

Quinze élèves de l’école Saint-Joseph de Tadoussac présenteront des photographies mettant en valeur le patrimoine de leur municipalité dans une exposition qui prendra place tout l’été dans le sentier du parc de nos Ancêtres.

Il s’agit d’un projet culturel à saveur patrimoniale créé par l’agente de développement du patrimoine de la Municipalité de Tadoussac, Alice Moreux.

« À la base dans mon mandat d’agente du patrimoine, je fais aussi de la sensibilisation. Ça faisait un moment que je voulais faire un projet avec l’école. Je trouvais intéressant de contacter les jeunes. Donc j’ai contacté l’école et on a organisé quatre ateliers pendant le mois d’avril », raconte Mme Moreux qui est en poste depuis un peu plus de deux ans.

Trois ateliers concernaient le patrimoine, soit de la sensibilisation générale ainsi que sur l’architecture avec des détails précis sur le patrimoine qu’on peut voir au Québec et notamment sur la Côte-Nord.

« Pour le dernier atelier, c’est Dominique Dupuis, qui est une artiste multidisciplinaire, qui est venue parler avec eux sur la photographie. Comment on va choisir un sujet ? Comment on va choisir une photo en intégrant des aspects un peu plus techniques dessus ? », illustre l’organisatrice précisant que le choix de l’angle de la photo a aussi été abordé.

Après ces sessions informatives, les jeunes étaient prêts pour une sortie terrain. À la fin du mois d’avril, ils ont pu utiliser leurs apprentissages pour faire de la photographie de sujets patrimoniaux déjà ciblés pour leur aspect patrimonial et original.

Maintenant, les élèves de 5e et 6e années de la classe de l’enseignante Julie Mallette préparent le vernissage de leur exposition qui se tiendra le 29 mai en formule 5 à 7. Les gens sont invités à l’entrée de la rue des Pionniers du sentier du parc des nos Ancêtres. Les jeunes seront présents pour répondre aux questions sur leur photographie et présenter leurs œuvres.

L’exposition demeurera sur place durant toute la saison touristique et elle pourrait bien être de retour l’an prochain.

Pour Alice Moreux, ce projet artistique est à refaire puisque les résultats sont positifs. « J’ai vraiment vu de belles réflexions émerger, plus que ce que je pensais d’ailleurs. Donc je suis vraiment contente. J’espère toucher aussi des adultes qui vont venir au vernissage et que ça fasse un petit peu écho », conclut-elle.

Les jeunes participants pourront soumettre leur photographie au concours national Capture ton patrimoine organisé par Action patrimoine depuis 2001, une suite logique au projet local.