Etienne Grandmont se lance dans la course au porte-parolat de Québec solidaire

Le député de Taschereau, Etienne Grandmont, a annoncé dimanche sa candidature au poste de porte-parole masculin de Québec solidaire (QS) dans un point de presse tenu dans sa circonscription de la région de la Capitale-Nationale.

Il a obtenu le soutien d’une dizaine de membres du parti, dont le député de Laurier-Dorion Andrés Fontecilla et l’ancienne candidate Caroline Thibault.

M. Grandmont s’est donné comme objectif de «faire de Québec solidaire le véhicule politique qui saura affronter la montée de la droite, en mettant au cœur de ses priorités les luttes environnementales et sociales».

«Le vent de droite souffle fort en ce moment. C’est notre responsabilité à Québec solidaire d’incarner une gauche unie et assumée qui saura défendre les acquis sociaux et environnementaux du Québec et qui aura l’audace de proposer des solutions nouvelles aux problèmes vécus par les Québécoises et Québécois, même si elles déplaisent aux puissants de ce monde», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Il y souligne que «s’attaquer aux problèmes du coût de la vie aujourd’hui, c’est fondamental, mais ça ne veut pas dire oublier les enjeux à long terme, comme la lutte aux changements climatiques».

«Certains partis cherchent à faire des gains politiques à court terme, que ce soit la CAQ qui laisse tomber les investissements dans les transports collectifs ou le Parti québécois qui veut dépenser 1,3 milliard $ par année d’argent public pour subventionner le prix de l’essence. Ce n’est pas ça, être responsable. Ce n’est pas ça, avoir du courage politique», a ajouté M. Grandmont.

Plus tôt ce mois-ci, les députés Sol Zanetti (Jean-Lesage) et Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) ont fait savoir qu’ils réfléchissaient à l’idée de se lancer dans la course à la succession de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a démissionné le 20 mars dernier.

M. Grandmont espère qu’il ne sera pas seul en lice.

«Je souhaite qu’on ait une course. Si mes collègues Sol Zanetti et Alexandre Leduc se lancent, je vais les accueillir avec plaisir parce que ce sont deux personnes que je respecte beaucoup. Ils sont devenus des amis avec le temps. Je suis persuadé qu’on va être capable de faire une course qui va être à la fois positive, mais aussi très mobilisante. C’est ce dont on a besoin en ce moment chez Québec solidaire et au Québec aussi», a-t-il indiqué en entrevue.

M. Grandmont voit cette course comme une occasion pour QS de faire connaître ses propositions politiques.

Il comprend très bien le processus de réflexion de ses collègues, puisqu’il est lui aussi passé par là.

«Ce n’est pas une aventure dans laquelle on se lance les yeux fermés ou sur un coup de tête. Être porte-parole, ça vient avec une charge de travail plus importante et avec une pression et des attentes plus grandes. Ç’a été une longue réflexion, d’abord personnelle, puis auprès des militants et des militantes avec lesquels je travaille», a-t-il confié.

Selon M. Fontecilla, M. Grandmont «est un solidaire dans le plus beau sens du mot».

«Il était déjà efficace lorsqu’il était dans les mouvements de la société civile en environnement et en lutte à la pauvreté, maintenant il est un redoutable député. J’ai trouvé en lui un allié indéfectible dans mon travail comme responsable des dossiers du logement et de l’inclusion», a indiqué le député montréalais dans le même communiqué, qualifiant M. Grandmont de «quelqu’un de rassembleur qui prend le temps d’écouter avant de se faire une idée».

Le candidat a d’ailleurs lancé un site web pour demander à la population d’identifier ses intérêts et priorités politiques.

Mme Thibault croit que M. Grandmont «est la bonne personne pour faire croître notre message hors des grandes villes».

M. Grandmont représente la circonscription de Taschereau depuis 2022.

Il s’est fait connaître dans la région de Québec pour son engagement envers le tramway et sa lutte contre le troisième lien.

Il est le porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de développement économique régional, de solidarité sociale et d’action communautaire, ainsi que de transports et de mobilité durable.

L’élection du nouveau co-porte-parole masculin de QS aura lieu le 9 novembre prochain à l’occasion d’un congrès. Les règles de la course seront précisées au conseil national du parti, qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains.