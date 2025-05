Maurice Richard, désigné personnage historique

Le joueur le plus emblématique de l’histoire du Canadien de Montréal, Maurice Richard, a rejoint dimanche le cercle fermé des personnages historiques du Québec.

C’est devant des membres émus de la famille du «Rocket» et d’anciens joueurs du Tricolore que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, ont fait cette annonce.

«Maurice Richard n’était pas seulement un athlète exceptionnel, (…) il a aussi incarné la fierté et les aspirations des Québécois et des Québécoises francophones», a soutenu M. Lacombe lors d’un point de presse au Centre Bell.

Cette désignation a eu lieu à quelques jours du 25e anniversaire du décès de la légende, le 27 mai 2000.

La Loi sur le patrimoine culturel confère au ministre Lacombe le pouvoir de désigner un personnage ou un événement historique.

Selon la définition du gouvernement, un personnage historique «est une personne ayant réellement existé, maintenant décédée, et ayant joué un rôle dans l’histoire du Québec ou un domaine de cette histoire».

L’ancien joueur de hockey rejoint ainsi 106 personnages historiques qui font partie de cette liste et devient l’un des rares athlètes, en plus de Louis Cyr, à y figurer.

La légende du célèbre numéro 9 a notamment commencé lors de la saison 1944-1945, lorsqu’il a été le premier joueur à avoir marqué 50 buts en 50 matchs.

Mais pour le ministre, Maurice Richard n’a pas seulement marqué l’histoire du sport national du Québec. Il a aussi été «l’une des étincelles qui ont mené à la Révolution tranquille».

Le nom du «Rocket» est devenu indissociable de la lutte des Canadiens français, qui en ont fait l’idole d’un peuple, une image qui a atteint son paroxysme lors des émeutes du Forum en mars 1955.

À la suite d’une bagarre sur la glace, Richard se retrouve suspendu pour les trois matchs restants de la saison et toute la durée des séries, suscitant l’ire des partisans lors de la rencontre suivante.

Les révoltes sont allées à un point où le commissaire de la Ligue nationale de hockey de l’époque, Clarence Campbell, présent au match, se fait huer et reçoit des projectiles.

Le grabuge s’est même poursuivi en dehors du Forum, avec des vitres brisées, des commerces saccagés et des voitures renversées. Seul un appel au calme lancé par le «Rocket» à la radio a pu y mettre un terme.

Une fierté pour la famille

Le fils de l’ancien capitaine du Canadien, Maurice Richard fils, n’a pas caché sa fierté lors de cette désignation symbolique.

«Mon père n’a jamais cherché la notoriété ou la célébrité. Il faisait un sport qu’il aimait, il a toujours aimé ses concitoyens, il a toujours joué à Montréal, il était fier d’être Québécois. Je pense que cela lui suffisait amplement», a-t-il raconté.

«Même s’il pensait que les gens pouvaient l’oublier à la longue, on se rend compte aujourd’hui que ce n’est pas le cas», a-t-il ajouté.

Si le «Rocket» a laissé une empreinte dans la mémoire collective des partisans du Tricolore depuis des générations, son fils croit «qu’il ne réalisait pas l’importance qu’il pouvait avoir pour les Québécois».

En plus des parchemins confirmant la désignation de personnage historique qui ont été remis à la famille, les ministres ont dévoilé le prototype d’une future plaque commémorative, qui sera installée dans un lieu encore indéterminé à Montréal.