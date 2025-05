Une Forestvilloise à la Dictée P.G.L.

La Forestvilloise Roxanne Pinard, élève de 6e année à l’école St-Luc, a représenté la Côte-Nord à la finale internationale de la Dictée P.G.L qui avait lieu à Montréal le 18 mai. Elle a relevé le défi avec 72 autres finalistes de cinq pays.

Ce n’était pas la première expérience de l’étudiante qui s’est également rendue à cette étape l’an dernier. La jeune fille de 12 ans se dit fière de son parcours et est heureuse d’avoir été sélectionnée une fois de plus cette année.

Pour ce faire, elle a dû participer à la finale locale de son école ainsi qu’à la finale régionale qui s’est tenue à Baie-Comeau un peu plus tôt en 2025.

Un total de trois millions de jeunes a participé à l’édition 2025 de la Dictée P.G.L, qui était encore une fois lue par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le thème de cette année était « Explore les métiers, dessine ton futur ». L’organisation offrait aux jeunes plusieurs activités, dont une sortie éducative au musée de la Pointe à Callières où ils ont découvert les secrets de l’archéologie.

La Dictée P.G.L. est une célébration de la langue française et de la jeunesse. Elle est considérée comme un fleuron de la pédagogie québécoise.

Désormais reconnu dans la francophonie et salué par la communauté enseignante en Amérique du Nord et en Afrique, ce projet a mobilisé plus de 7 millions de jeunes des deux côtés de l’Atlantique depuis sa création en 1991.

La Dictée P.G.L. donne également aux élèves la possibilité de participer à une compétition stimulante et amusante, qui aboutit chaque année à une grande finale internationale télévisée.

Ce projet en perpétuelle évolution continuera à valoriser la langue française et à ouvrir des fenêtres sur le monde dans le but de favoriser une meilleure connaissance de l’autre, la solidarité, le partage, le goût d’apprendre et d’entreprendre, afin que les jeunes puissent « écrire un monde meilleur ».