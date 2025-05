Une matinée de solidarité au parc des Pionniers de Baie-Comeau

Le ciel menaçait, mais la pluie s’est tenue loin. Ce dimanche matin, une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel de la Société de la sclérose en plaques (SP) Canada – Côte-Nord pour participer à la marche annuelle au Parc des Pionniers.

Cette marche annuelle est un événement aussi symbolique que nécessaire, selon Kate Porter, directrice régionale de l’organisme, présente sur place.

« Ça se passe super bien et on est contents, on n’a pas de pluie », s’est-elle réjouie, un sourire dans la voix. « On attend encore certains participants, il y en a sûrement qui avaient peur comme nous pour la météo, mais on est là. »

Un échauffement en musique était prévu avant le départ de la marche, qui vise autant à sensibiliser la population qu’à récolter des fonds.

Un montant record de 21 256 $ amassé

L’événement s’inscrit dans une campagne de financement plus large, qui se poursuit jusqu’au début juin.

« L’an passé, on avait atteint 19 000 $, donc on espère s’en approcher et pourquoi pas les 20 000 $ », explique Kate Porter.

L’objectif pour cette année était de 16 000 $ mais grâce à la générosité des participants et de la communauté, un total de 21 256 $ a été récolté.

Les dons servent à financer des aides concrètes pour les personnes atteintes de SP sur la Côte-Nord : transport pour les rendez-vous médicaux à l’extérieur, activités physiques adaptées, moments de discussion autour des défis du quotidien, etc.

« C’est important d’être là aujourd’hui pour montrer que la population soutient les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Comme d’habitude, on a fait la promotion de “Qu’est-ce qu’est la sclérose en plaques?” puisque c’est une maladie qui est encore très peu connue », insiste-t-elle.

Une employée pour toute la Côte-Nord

Basée à Sept-Îles, Kate Porter est la seule employée de l’organisme pour toute la Côte-Nord, de la Basse-Côte jusqu’aux confins du territoire.

« On essaie de se déplacer à Baie-Comeau puisqu’on a des membres vraiment plus actifs, et on essaie aussi d’élargir nos horizons. On travaille vraiment fort à ce qu’on soit capables d’offrir des services un peu partout dans les villes et villages. C’est dans vos objectifs à venir », fait-elle savoir.

Cette année marque aussi un vent de renouveau avec l’arrivée d’un nouveau conseil d’administration. Une transition porteuse, selon Mme Porter, qui entrevoit plusieurs changements à venir.

« On a beaucoup de changements qui s’en viennent. Mais ça prend du temps car c’est difficile d’être loin puis de pouvoir offrir des services, mais je crois qu’au bout de la ligne, on fait du progrès », conclut la directrice.