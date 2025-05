Baie-Comeau renouvelle sa flotte automobile 

La Ville de Baie-Comeau fait l’acquisition de plusieurs véhicules afin de remplacer les ceux qui sont désuets dans sa flotte automobile.

« On a convenu, l’an passé en conseil, de stabiliser les achats par année pour un certain montant. Un comité s’est penché sur la façon dont on doit remplacer nos véhicules et à quel montant », a expliqué le maire Michel Desbiens, lors de la séance municipale du 12 mai.

« Un plan de renouvellement de la machinerie a été présenté au conseil par le service des travaux publics, le service des ressources financières et matérielles a également été impliqué. Il y a une réfection derrière ces acquisitions », ajoute-t-il.

La Ville a donc entériné une résolution pour la fourniture d’un camion atelier à cabine double au coût de 255 926 $ pour le service d’aqueduc et d’égout.

Ce camion permet aux équipes de transporter de gros équipements, en plus d’entreposer des outils spécifiques à leur travail.

Il y a ensuite une camionnette 3/4 de tonne 4X4, pour la somme de 85 166 $, qui servira à optimiser les opérations du service de sécurité publique et de protection des incendies ainsi que la fourniture d’un camion 12 roues Roll-Off au coût de 414 389 $.

« Pour ce camion, on en a juste un et il est à remplacer. Il s’agit d’un véhicule très versatile et utile. Il peut nous aider à déplacer nos conteneurs à déchets et transporter du matériel », précise M. Desbiens.

Des contrats de financement crédit-bail ont aussi été accordés pour l’acquisition d’une paveuse, pour la somme de 230 286 $, ainsi que pour l’acquisition d’un tracteur à trottoir multifonctionnel au coût de 291 371 $.

« Pour l’efficacité de nos opérations, nous avons besoin de quatre tracteurs à trottoir. Certains sont davantage pour les trottoirs l’hiver », soutient le maire.