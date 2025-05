Hockey mineur de Baie-Comeau : Martin Gagné tire sa révérence après 12 ans

C’est avec émotion, mais surtout avec fierté que Martin Gagné a officiellement quitté la présidence de l’Association de hockey mineur de Baie-Comeau lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 22 mai.

Après 12 ans à la tête de l’organisation, il estime que le moment était venu de passer le flambeau.

« J’avais annoncé mes couleurs, mais là, c’est devenu officiel. Ça faisait 12 ans que j’étais président. J’ai accompli ce que j’avais à accomplir. L’association est en santé, elle est très florissante. C’était le bon moment pour laisser la place à la relève », affirme M. Gagné.

Sous sa gouverne, l’organisation est devenue la plus grosse sur la Côte-Nord. Cette croissance, selon lui, s’explique notamment par les efforts soutenus pour maintenir des prix d’inscription parmi les plus bas au Québec.

« À 175 $ notre inscription, on fait du hockey à Baie-Comeau, ce n’est vraiment pas cher et c’est une des raisons pourquoi notre membership grossit aussi », explique-t-il.

Une organisation modèle

L’un des accomplissements majeurs de la présidence Gagné est sans contredit la double reconnaissance de l’association à titre d’organisation hockey modèle par Hockey Québec, une distinction rare.

« On était la seule au Québec sur 220 associations à avoir eu cette distinction par Hockey Québec. Et organisation hockey modèle ça consiste à quoi ? C’est qu’ils rentrent dans nos murs et ils vérifient toutes nos procédures, autant administratives que logistiques, sur la glace, tout. Il fallait fournir des preuves, des documents, des structures et ils vérifiaient tous nos antécédents judiciaires », déclare l’ancien président.

La relève bien en place

C’est Christian Arseneault qui prend le relais à la présidence. Martin Gagné se dit entièrement en confiance quant à la suite des choses.

« Je pense que la continuité va être très florissante aussi à ce niveau-là. Quand on a du renouveau, ça fait toujours du bien », fait-il savoir.

Même s’il quitte la présidence, M. Gagné ne tourne pas complètement la page.

« Je vais faire la transition avec les personnes en place et je vais être là la première année. Je vais être là aussi en support pour les réunions régionales, car c’est là qu’on est représenté. Je veux qu’ils soient au courant de tous les dossiers qu’il y avait en cours qui nous concernent et je veux qu’ils continuent à être débattus. Je veux que notre représentation continue au niveau du Québec et de la Côte-Nord », insiste M. Gagné.

Un défi de taille : le bénévolat

Avant de partir, Martin Gagné lance un message clair à la communauté : l’avenir du hockey mineur repose sur l’implication citoyenne.

« Le bénévolat, c’est très difficile encore d’avoir du monde pour nous aider à ce que le tournoi fonctionne. C’est le mandat premier, je pense, qui va être à recruter des bénévoles pour que le tournoi et l’association se déroulent bien. Ce sont toujours les mêmes qui le font et à un moment donné, le monde s’essouffle », confie-t-il.

Avec une association florissante, un passage de témoin bien préparé et un président sortant toujours prêt à épauler l’équipe, l’avenir du hockey mineur à Baie-Comeau semble bien engagé.

« Honnêtement, je ne serai pas plus loin qu’un coup de téléphone pour donner mon support, je ne suis pas parti complètement. Mon cœur est encore au niveau de l’Association », conclut le président depuis 12 ans.