Manicouagan Interculturelle finaliste au Prix Ulrick-Chérubin

Le service d’accueil des personnes immigrantes Manicouagan Interculturelle, rattaché à l’organisme Émersion, vient d’être nommé parmi les trois finalistes du prestigieux Prix Ulrick-Chérubin, dans la catégorie des organismes.

Manicouagan Interculturelle s’est distingué par une approche novatrice qui mise sur la mobilisation des forces locales pour favoriser une communauté accueillante et inclusive. Cette approche collaborative implique des acteurs des secteurs communautaires, municipaux, institutionnels, privés, ainsi que les personnes immigrantes elles-mêmes.

« Nous sommes très fiers du travail accompli par l’équipe de Manicouagan Interculturelle | Émersion. Cet organisme joue un rôle essentiel dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes sur notre territoire, en mettant en œuvre des pratiques exemplaires qui favorisent l’inclusion », souligne Lise Fortin, directrice générale de la MRC de Manicouagan.

Constamment en étroite collaboration avec les parties prenantes locales, les événements et activités réalisés par Manicouagan Interculturelle ont permis de constater des améliorations significatives dans le bien-être et l’intégration des nouveaux arrivants.

« Leur approche centrée sur l’écoute et l’adaptabilité a enrichi notre milieu, créant un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu », conclut-elle.

Le dévoilement des lauréats sera fait le jeudi 29 mai 2025 à l’occasion de l’Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) au manège militaire de Québec.

Le Prix Ulrick-Chérubin est le fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la FQM.