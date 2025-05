24 heures de survie pour la santé mentale des hommes

Les abords du lac Malfait ont été le théâtre d’une aventure hors du commun : la toute première édition du Défi 24 heures de survie, un événement coorganisé par Homme aide Manicouagan et Attitude Nordique, les 18 et 19 mai.

L’objectif ? Amasser des fonds pour soutenir la santé mentale des hommes et favoriser leur accès à des activités d’intervention psychosociale par la nature et l’aventure.

30 000 $ amassés et des enfants heureux

« Les fonds amassés vont principalement au profit des hommes, des pères, de leurs enfants et de leurs familles », explique Patrick Desbiens, intervenant à Homme Aide Manicouagan. Grâce à la générosité des donateurs et à la mobilisation des participants, plus de 30 000 $ ont déjà été récoltés, un montant bien au-delà de l’objectif initial de 20 000 $.

« Déjà, huit enfants vont pouvoir participer à des camps d’été axés sur la survie. L’intérêt est très grand pour ces enfants, ils parlaient même d’un rêve », se réjouit M. Desbiens.

Gabrielle Bouchard, criminologue chez Homme Aide Manicouagan, précise que des dons entraient encore après l’événement. « En ce moment, les dons rentrent encore. Il y a des équipes qui vont nous remettre encore les virements au courant de la semaine », souligne-t-elle.

De la survie à la solidarité

Équipées du strict minimum, soit leurs vêtements, 1,5 litre d’eau, un allume-feu à pierre de magnésium et un couteau, les équipes ont dû passer 24 heures en autonomie complète dans des conditions météorologiques difficiles en raison des caprices de Dame nature.

« On voulait leur faire vivre une aventure. Ça aurait pu virer à la mésaventure tellement que la météo était difficile. Il y a vraiment eu un 24 heures de survie », confie Patrick Desbiens.

Réparties autour du lac à environ 500 mètres les unes des autres, les équipes ne pouvaient pas se voir, mais une entraide étonnante a vu le jour. Un groupe Facebook privé permettait aux participants d’échanger des conseils au préalable sur la meilleure façon d’allumer un feu sous la pluie ou de monter un abri étanche.

Une seule équipe a dû être évacuée vers minuit, faute de bois. « Ils sont restés quand même jusqu’à la fin pour accueillir les équipes, nous aider à les réchauffer, et leur offrir un bon café. Ils ont un bel esprit de camaraderie », raconte l’intervenant.

Un défi, des défis… et bientôt un documentaire

Pendant ces 24 heures, les équipes devaient relever une série de défis notés par Frédéric Fournier, de l’équipe d’Attitude Nordique, avec une grille de pointage rigoureuse : qualité de l’abri, techniques de feu, choix de site, utilisation des ressources naturelles, etc. Chaque équipe devait aussi filmer ses exploits, ce qui permettra bientôt la réalisation d’un documentaire professionnel.

Ce dernier sera réalisé par Patrick Bourgeois, connu pour son documentaire Québec profond. « À partir de ce que lui a tourné comme image, de ce que les équipes ont tourné aussi sur leur site, Patrick nous a confirmé qu’on a un documentaire. Il y a une histoire à raconter », précise Patrick Desbiens.

« Donc ce sera à la fin du mois d’août qu’on va dévoiler l’équipe gagnante de la première édition Défi 24 heures de survie », ajoute-t-il.

Une réussite qui dépasse les attentes

L’idée du Défi 24 h de survie a germé lors d’une formation offerte par Attitude Nordique au Cégep de Baie-Comeau, à laquelle participaient Patrick Desbiens et d’autres intervenants.

« La formation, on l’a eue en pratique en montant le mont Harfang et aussi en théorie à la station Uapishka. Et puis, c’est là qu’on a commencé à rêver de ce projet-là. Le rêve est devenu réalité. Et là, clairement, la réalité a dépassé le rêve », dit-il avec émotion.

La touche finale de l’événement ? Un moment émouvant, dimanche matin, quand les proches des participants, invités en secret, sont venus les accueillir à leur sortie du bois. « Ils ne savaient pas que les proches allaient être là. Donc c’était un moment assez touchant, assez émouvant pour tout le monde. Certains sortaient du bois, ils étaient tout noirs, fatigués, mais ils étaient fiers et souriants », se souvient M. Desbiens.

Une première au Québec ?

À la connaissance de l’équipe d’Homme Aide Manicouagan, ce type de levée de fonds, un défi de 24 h de survie en pleine nature, serait une première au Québec. « Je suis en contact avec des organismes partout au Québec et je n’ai jamais vu ça », avance Patrick Desbiens.

Devant le succès retentissant de cette première édition, l’idée d’une seconde édition ne fait aucun doute. « Les participants nous ont déjà écrit pour la vaste majorité pour une prochaine édition. Et ce qui est le fun avec la nature, c’est qu’on pourrait le refaire la semaine prochaine, ça sera des conditions complètement différentes », conclut-il.