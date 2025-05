Camille Gravel plonge sans limites

L’artiste-peintre Camille Gravel dévoilera le 12 juin Sans Limites, sa deuxième exposition solo à l’espace culturel l’Alternative. Une façon unique de bien comprendre l’univers et l’artiste nord-côtière.

Les participants du vernissage en formule 5 à 7 pourront découvrir en exclusivité la collection de 20 toiles rondes, hautement symboliques, qui marque un tournant dans la démarche artistique de la créatrice de Baie-Comeau.

« Sans Limites, c’est le sentiment d’avoir enfin pris mon envol, d’assumer pleinement qui je suis comme artiste et comme humaine », partage Camille Gravel, encore étonnée de tout le chemin parcouru depuis qu’elle est devenue peintre à temps plein en novembre 2022.

Après le succès de Émergence, sa première exposition solo intime et introspective, Sans Limites se présente comme une suite naturelle, mais plus éclatée. « Avec Émergence, chaque toile racontait un chapitre. Là, je me suis laissée porter. Il y a une ligne directrice, mais elle est moins narrative, plus instinctive », explique-t-elle.

Un vernissage grand public, tout en mouvement

Le 12 juin, l’événement promet d’être à la hauteur de son titre. Une équipe de production, une photographe et la présence de l’équipe de la distillerie Vent du Nord participeront aussi à la soirée. Camille Gravel invite d’ailleurs les participants à se mettre sur leur 31.

« C’est fou de penser que des gens magasinent leur tenue pour venir à une de mes expositions », lance-t-elle avec émotion après que quelques personnes lui aient confié cette information.

Les visiteurs auront droit à un aperçu privilégié de ses œuvres, disponibles à l’achat, avec un prix spécial de lancement offert uniquement le soir du vernissage.

L’exposition restera ensuite accessible jusqu’au 6 juillet, selon l’horaire régulier de l’Alternative.

Des toiles rondes inspirées du cirque et de la liberté

Fait particulier pour cette deuxième exposition, toutes les toiles de cette collection sont rondes. « Il y a quelque chose de très vivant dans le mouvement circulaire et c’est comme si ça évoquait cette idée de se mettre en mouvement pour atteindre ses rêves, pour se libérer », confie-t-elle.

La Baie-Comoise évoque également l’univers du cirque comme inspiration. « Le cirque, c’est un monde qui me fascine depuis toujours », exprime-t-elle. « Ça représente l’émerveillement, la créativité sans barrière et c’est exactement ce que je veux faire ressentir. »

Une démarche assumée

En seulement deux ans et demi, l’artiste a fait le saut d’une vie effacée à une pratique artistique assumée et florissante. « Je suis partie d’un état où je ne me reconnaissais pas et maintenant, je suis enfin moi-même. C’est une renaissance », exprime-t-elle.

Pour Camille Gravel, Sans Limites n’est pas seulement un titre d’exposition. C’est une affirmation de liberté, une ode à l’élan créatif et un hommage à cheminement intérieur qu’elle a décidé d’écouter.