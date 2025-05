Commerces en déclin : la Côte-Nord tient bon

Alors que de nombreuses petites municipalités québécoises voient disparaître leurs commerces de détail, la Côte-Nord fait exception en maintenant une offre locale résistante en 2024.

Selon les plus récentes données* publiées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la proportion des municipalités de moins de 1 000 habitants ne disposant d’aucun édifice de commerce de détail atteint désormais 22,7 % à l’échelle provinciale.

Ce pourcentage représente 102 des 449 municipalités concernées en 2024. Cette tendance s’inscrit dans une hausse constante depuis 2006, où seulement 11,6 % des petites municipalités étaient dans cette situation.

Dans ce contexte préoccupant, la Côte-Nord fait bonne figure. Sur les 20 municipalités de moins de 1 000 habitants que compte la région en 2024, une seule ne possède pas d’édifice de commerce de détail.

Ce taux de couverture de 95 % place la Côte-Nord parmi les régions les mieux desservies du Québec en matière de commerces de proximité pour les petites localités.

Les statistiques sont également divisées par MRC. Dans la région, la seule municipalité sans commerce de détail se situe en Minganie.

Toutefois, comme les données datent de 2024, elles ne comprennent pas l’ajout récent d’une coopérative d’alimentation à Rivière-Saint-Jean ainsi que la fermeture du dépanneur de Franquelin. Ces différences n’apparaîtront qu’en 2026.

Comparaisons révélatrices

La performance de la Côte-Nord contraste fortement avec d’autres régions. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, 12 des 45 municipalités de moins de 1 000 habitants (26,7 %) sont dépourvues de commerces de détail.

Sur la rive sud de l’Est du Québec, au Bas-Saint-Laurent, 18 villages se retrouvent sans commerce de proximité sur un total de 73. Il s’agit d’une proportion de 24,7 %. Ce n’est pas le pourcentage le plus élevé de la province, mais cette région rassemble le plus grand nombre de municipalités de moins de 1 000 habitants et d’endroits sans édifice de détail.

Dans le Centre-du-Québec, ce chiffre s’élève à 20 %, soit 8 municipalités sur 40. Même certaines régions densément peuplées comme la Montérégie affichent un taux d’absence de commerces de 31,8 %, représentant 7 municipalités sur 22.

Une stabilité relative dans le Nord

Depuis 2006, la Côte-Nord a su maintenir une certaine stabilité dans l’accès à des services commerciaux de base.

Alors que la province a vu plus d’une cinquantaine de petites municipalités perdre leurs commerces au fil des années, la région nord-côtière n’a enregistré qu’une variation marginale.

Cette résilience s’explique en partie par une volonté locale de préserver les services essentiels, combinée à des mesures d’accompagnement pour favoriser l’entrepreneuriat rural.

Malgré cette situation enviable, la Côte-Nord n’est pas à l’abri des enjeux structurels qui affectent les commerces de proximité dans l’ensemble du Québec.

Le vieillissement de la population, la centralisation des services dans les centres urbains et la pression économique sur les petits commerces représentent autant de défis pour les années à venir.

Toutefois, les données de 2024 démontrent que, jusqu’à présent, la région a réussi à maintenir un tissu commercial local plus solide que la moyenne provinciale.

Un indicateur de vitalité

L’indicateur utilisé par le MAMH repose sur les rôles d’évaluation foncière municipaux et tient compte de tous les types de commerces de détail, incluant l’alimentation, la quincaillerie, la restauration ou les vêtements. Il constitue un bon baromètre de la vitalité économique des petites communautés.

Alors que les prochaines données seront mises à jour au printemps 2026, la Côte-Nord apparaît comme un modèle de maintien des services de proximité en milieu rural, offrant ainsi une base solide pour contrer le déclin commercial que connaissent plusieurs autres régions québécoises.

* Les données proviennent du document Proportion des municipalités de moins de 1000 habitants qui n’ont pas d’édifices de commerce de détail dont la mise à jour date du 23 avril 2025.