Une semaine pour #RéparerPourNePasJeter à Baie-Comeau

Pour une cinquième année consécutive, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan (RGMRM) convie les citoyens de la région à sa Journée du vêtement récupéré, qui s’étendra cette année du 30 mai au 6 juin.

L’industrie textile génère à lui seul près de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De ce fait, la RGMRM propose une semaine d’activités axées sur la réparation, l’entretien et la valorisation des vêtements usagés. Le message est clair : chaque fermeture éclair recousue ou jeans transformés est une petite victoire pour réduire notre empreinte écologique.

Sous le thème #RéparerPourNePasJeter, l’événement met en lumière des gestes simples et concrets pour contrer l’impact environnemental de l’industrie textile.

Une semaine d’activités engagées

Les activités débuteront dès le 30 mai avec le concours « Le seconde main, mon premier choix ». Jusqu’au 2 juin, les participants sont invités à afficher fièrement leurs vêtements de seconde main sur la page Facebook de la Régie pour courir la chance de remporter l’un des quatre chèques-cadeaux de 25 $ offerts par le Dépannage de l’Anse.

Le 3 juin, place à la pratique avec un atelier de réparation et de couture, également au Dépannage de l’Anse. Deux couturières expérimentées partageront leurs astuces et techniques de 12 h à 15 h 30.

Le 4 juin, la créativité sera à l’honneur lors d’un atelier DIY organisé par la Maison des familles. Les participants apprendront à fabriquer des tabliers à partir de jeans récupérés, entre 9 h et 11 h 30. Les inscriptions sont obligatoires via la page Facebook de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Enfin, la semaine se terminera le 6 juin chez Phase 2, avec un avant-midi thématique riche en découvertes : fabrication de fleurs éternelles en textile recyclé, atelier de couture de boutons et réparations de base ainsi qu’un second atelier sur l’entretien et la réparation des vêtements et équipements de plein air.

La RGMRM invite la population et ses partenaires à porter le triangle de jeans, symbole de cette initiative pour la Journée du vêtement récupéré.