Émersion remporte le prix Ulrick-Chérubin 2025

C’est avec fierté que l’organisme Émersion, établi à Baie-Comeau, a reçu ce matin le prestigieux prix Ulrick-Chérubin 2025 dans la catégorie « Organismes à but non lucratif », lors de l’Assemblée des MRC tenue en présence du ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge.

Décerné par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’Émersion à l’intégration des personnes immigrantes dans la région de la Côte-Nord. L’organisme s’illustre par une approche humaine, inclusive et structurée, en partenariat avec les acteurs municipaux, communautaires et privés.

Parmi les initiatives saluées : des formations sur l’intégration culturelle, des activités interculturelles rassembleuses et l’accueil exemplaire de familles ukrainiennes. Émersion propose également une trousse d’accueil, des séances d’information ainsi qu’un comité d’attraction-rétention visant à favoriser l’établissement durable des nouveaux arrivants.

Le ministre Roberge et le président de la FQM, Jacques Demers, ont tous deux salué le dynamisme et l’impact concret d’Émersion, rappelant que de telles initiatives enrichissent l’ensemble du Québec.

Pour rappel, le prix Ulrick-Chérubin est issu d’un partenariat entre la Fédération québécoise des municipalités et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour souligner année après année l’apport des acteurs municipaux et des organismes à but non lucratif qui mettent en œuvre de bonnes pratiques en matière d’accueil, d’intégration et d’inclusion des personnes immigrantes.