80 000 $ pour La Vallée des Roseaux

La Vallée des Roseaux a amassé un montant de 80 000 $ grâce à sa soirée Vins et fromages le 29 mai. « Les gens sont généreux. Ces 80 000 $, c’est de l’argent qui est investi et ce sont les patients qui en profitent », déclare Marie-Ève Plante.

La directrice générale de La Vallée des Roseaux se réjouit du support de la population face à l’organisme.

« Il y a une confiance qui s’est installée pour les services qu’on offre », lance-t-elle.

La 24e édition de la soirée Vins et fromages a réuni 270 personnes. En plus du montant amassé, La Vallée des Roseaux a annoncé être arrivée première dans la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons.

Ils ont amassé plus de 54 000 $ grâce aux biscuits sourires 2025.

Le Centre Jardin Trudel a également offert du matériel, dont un gazebo, à l’organisme.

« Cette année, on avait aussi un peu plus de prix à l’encan silencieux. L’encan nous a donné 10 250 $ », précise Marie-Ève Plante.

Cette dernière rappelle que toutes les activités de financement qui sont organisées sont dans le but « de prendre soin de nos patients ».

« On a en ce moment des rénovations dans les chambres de nos patients et on ajoute bientôt à notre équipe une travailleuse sociale », conclut-elle.