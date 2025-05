De nouvelles bases pour Sept-Îles Speedway

Après une année test pour le retour de Sept-Îles Speedway l’an dernier, tout est en place pour que les moteurs des bolides grondent pour la saison 2025.

La nouvelle saison s’ouvre ce samedi 31 mai sur la piste située à une quinzaine de kilomètres à l’est de Sept-Îles.

« Ça va être une grosse année, après une année test, de démarrage après 10 ans. C’était normal qu’il y ait des irritants », indique Maxime Yockell, porte-parole pour la catégorie Pro Stock.

Des changements ont été apportés au sein de l’organisation, avec entre autres un directeur de piste, « neutre et impartial », assure M. Yockell.

« On a des gens de confiance en place, dit-il. Tout le monde a pris de l’expérience, tout devrait être encore mieux. »

Les règlements ont été mis noir sur blanc dans un livre, ce qui évitera les ambiguïtés.

Un nouvel éclairage pour la piste a été installé, voire doublé, même portrait pour les estrades. Des blocs sanitaires ont été ajoutés.

Et pour une question de sécurité, les coureurs bénéficieront de leur cantine dans les puits, et n’auront ainsi plus à traverser la piste.

De plus, chacune des trois catégories à un porte-parole. Outre Maxime Yockell, on retrouve Mathieu Dechamplain en Sport Compact et William Roussel pour le Mini Mod.

« On s’attend à moins de frictions entre les coureurs. Ça prend du beau temps. Il n’y a pas eu d’annulation l’an dernier en raison de la météo. On va décoller sur de bonnes bases », mentionne Maxime Yockell.

Pas moins de dix programmes, aux deux semaines, sont au calendrier pour la saison 2025 de Sept-Îles Speedway. Un programme spécial en Sport Compact aura lieu le 26 juillet avec 25 tours au lieu de 15 pour la finale, ce que vivront les coureurs de la catégorie Pro Stock le 9 août. Avant les premiers départs, des essais libres étaient prévus lundi et mercredi.

Ils seront une quarantaine de pilotes, au total des trois catégories, soit 20 en Pro Stock, 21 en Sport Compact et 4 en Mini Mod. C’est une hausse d’environ dix voitures de plus par rapport à 2024.

Ils sont de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau, Longue-Pointe-de-Mingan et même un de Fermont, qui fera six programmes.

« C’est la passion qui amène les pilotes à investir autant, indique Maxime Yockell, qui parle de montant entre 25 000 et 30 000 dollars. On ne fait pas ça pour le rendement monétaire. »

De son côté, il mise sur de bons commanditaires qu’il tient à remercier

« Les commanditaires sont généreux. Avec le succès de l’an passé, ça fait que les entreprises ont voulu investir », dit-il.