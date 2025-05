Prix d’excellence des libraires : Une première Nord-Côtière honorée

La Baie-Comoise Annie Proulx reçoit le Prix d’Excellence des libraires du Québec de l’Association des libraires du Québec (ALQ). Elle devient ainsi la première récipiendaire nord-côtière à être honorée par cette prestigieuse distinction.

« Quand on m’a annoncé que j’allais recevoir ce prix, j’étais très émue, j’ai pleuré. Ce prix-là est un prix vraiment prestigieux et important pour une libraire comme moi », déclare Annie Proulx au lendemain de la cérémonie.

La libraire et gérante à la Librairie A à Z depuis maintenant 30 ans s’est vue décerner cette récompense de son travail lors d’une cérémonie le 29 mai à Montréal.

Le Prix d’Excellence des libraires du Québec souligne l’engagement exceptionnel et le rayonnement des libraires à travers la province.

« Je suis heureuse et fière de le recevoir. Mais, il faut aussi dire qu’on peut se démarquer en région. C’est important, notre territoire est grand, notre travail est différent des grands centres », mentionne-t-elle.

« Ça met vraiment en lumière le métier de libraire. C’est un métier où ça prend beaucoup de connaissances. Le métier de libraire, c’est de vendre de la culture », ajoute-t-elle.

Même si elle a su à l’avance qu’elle était récipiendaire du prix, Annie Proulx a eu un moment d’épiphanie lors de la soirée. « Quand je me suis assise à ma table, après le stress de parler devant le monde, j’ai regardé mon trophée devant moi. Je me suis dit “wow” », lance-t-elle.

L’excellence du métier

Lucie Jourdain, directrice de la Librairie A à Z, raconte au Journal avoir envoyé la candidature de Mme Proulx sans lui dire.

« Quand je regarde la description du Prix d’excellence, ça cadre tellement avec Annie, lance-t-elle. Ça la représente beaucoup, j’étais tellement contente qu’elle reçoive ce prix. »

À travers les années, elle a multiplié les initiatives novatrices pour faire rayonner la lecture dans la région, dont la création de clubs de lecture, la participation aux tournées d’automne ainsi que des mini salons du livre jeunesse dans les écoles, notamment à Pessamit.

« Annie est tellement bonne dans son domaine. Elle a fait plusieurs salons à l’international. Je pense entre autres au Salon du livre de Paris, elle était engagée par Québec Éditions. Elle et d’autres membres étaient là pour mettre de l’avant les auteurs québécois », mentionne Lucie Jourdain.

« C’est une personne grandement impliquée. Si je regarde seulement dans la dernière année, alors qu’on a eu un changement de propriétaire, elle a embarqué dans le projet et contribué aux changements qu’on a faits à la librairie », ajoute-t-elle.

Accès à la littérature

Libraire depuis l’âge de 18 ans, ce qui motive Annie Proulx, c’est la volonté d’innover, de transmettre sa passion et de rendre la littérature accessible à tous.

« C’est un métier qui me passionne. Pour moi, il n’y a rien de plus beau que de voir une étincelle dans les yeux des gens, quand tu leur as proposé un livre. Je veux donner le goût de la lecture aux gens. Je vois des jeunes qui reviennent, c’est beau à voir », confie-t-elle.

Le Prix d’Excellence des libraires du Québec vient donc couronner un parcours exceptionnel, enraciné dans la Côte-Nord et porté par l’amour des livres et des gens.