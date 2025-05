Traverse Rimouski-Forestville : la population envoie un signal clair

Plus de 70 personnes se sont déplacées au quai de Forestville le 30 mai pour manifester en faveur de la relance du service de traversier entre Rimouski et Forestville.

Cet événement, organisé par le citoyen Claude Huard, a permis à la population de se faire entendre sur ce bris de service qui touche toute la Côte-Nord, selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

« C’est un projet qui concerne l’ensemble de nos régions. Du côté nord, c’est autant l’accès à Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Basse-Côte-Nord, Sept-Îles, etc. Sur la rive sud, c’est le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et même les Maritimes », lance-t-elle rencontrée sur place.

L’élue soutient qu’un service sur réservation qui prend environ une heure de traversée est un service exceptionnel et attractif. « Il faut appuyer un promoteur et les citoyens aujourd’hui ont parlé. Je l’apprécie énormément. C’est un signal clair que ça répond à un besoin de la population et que nous travaillons ensemble pour le retour et le maintien de ce service », clame-t-elle.

Avec cette mobilisation, les citoyens répondent à l’appel lancé par Mme Anctil il y a quelques semaines. « Ils viennent confirmer ce que nous les élus, ce que la Corporation maritime défend, c’est que ça répond à un besoin. Nos citoyens en ont besoin, c’est une porte d’entrée exceptionnelle et la vitalité du territoire, ça commence par l’accès au territoire. »

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a rappelé où en était rendu le projet de relance du service. Photo Johannie Gaudreault

Pour le président du Conseil central Côte-Nord – CSN, Guillaume Tremblay, la mobilisation citoyenne, c’est la recette secrète pour faire avancer des dossiers.

« On travaille très fort sur le plan politique avec les élus, on a des rencontres, mais les politiciens sont sensibles à l’opinion publique. Quand l’opinion publique se lève et se mobilise, c’est sûr que ça fait avancer plus rapidement les dossiers », affirme-t-il.

Aussi porte-parole de la Coalition Union 138, M. Tremblay déplore les impacts de l’arrêt de la liaison maritime entre les deux rives.

« Chaque fois qu’on a des restrictions pour venir sur la Côte-Nord, ça a des impacts négatifs. Je pense notamment à l’industrie touristique, une industrie qu’on veut développer et qu’on développe de plus en plus. Mais chaque année, on voit des records d’affluence touristique chez nous et ça c’est un frein quand on n’a pas les liaisons qu’on peut avoir », témoigne-t-il.

Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord – CSN, a souligné l’apport important des mobilisations citoyennes pour faire avancer des dossiers. Photo Johannie Gaudreault

Une corporation et un promoteur

La Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville travaille toujours à la relance du service. L’appel d’intérêt qu’elle a lancé il y a un peu plus de deux ans lui a permis de trouver des promoteurs intéressés à reprendre le flambeau.

« Mais aujourd’hui, dans la conjoncture économique, c’est la rareté de la main-d’œuvre, le coût du pétrole. C’est quand même un bateau d’envergure alors il y a des coûts associés à ça. Notre rôle, c’est de l’appuyer et lui s’adresse au gouvernement pour avoir un soutien financier. On verra ce que ça va donner », mentionne Micheline Anctil.

Notons qu’une manifestation s’est tenue simultanément au quai de Rimouski.