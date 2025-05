Une cour d’école moderne pour Leventoux

La cour de l’école Leventoux a grand besoin d’amour. L’établissement cherche des fonds pour financer ce projet de réaménagement.

Il y a une campagne de financement en cours sur la plateforme La Fabrique à projet de Desjardins pour le projet de l’école Leventoux.

L’objectif est de rendre la cour plus attrayante, grâce à des aménagements qui sauront divertir et occuper les élèves de tous les niveaux scolaires.

L’école possède déjà quelques équipements dans la cour, comme un module de jeux, des balançoires, des poteaux de ballon poire et des paniers de basketball.

Le souhait est de moderniser ces équipements et de créer des aménagements plus fonctionnels et au goût du jour.

Selon ce qu’explique la régisseuse aux communications du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie, il s’agit d’un projet de grande envergure.

« Il a été décliné en trois phases, dit-elle. Il comporte notamment l’achat et l’installation de modules de jeux, l’aménagement d’un coin de jeux qui servira aussi lors des périodes de jeux au préscolaire, l’ajout de balancelles ainsi que du marquage au sol pour les jeux coopératifs et les apprentissages extérieurs. »

L’aménagement de diverses aires de détente et de lecture fait aussi partie du projet. « C’est un projet qui est souhaité depuis longtemps, mais qui a été remis sur les rails l’an dernier. Un comité cour d’école composé de membres du personnel a notamment été mis sur pied ainsi qu’un organisme de participation des parents (OPP) dont le principal mandat est de mener à bien ce projet », explique Mme Lavoie.

En plus de la campagne de financement avec Desjardins, l’école dispose déjà de quelques fonds destinés à ce projet. Ils proviennent, entre autres, des boîtes de dons volontaires installées lors des spectacles des élèves et des sommes qui ont été prévues dans le Fonds à destination spéciale.

L’école sollicite aussi en cours certaines entreprises de la région et un projet sera éventuellement déposé dans le cadre de la mesure ministérielle sur le réaménagement des cours d’école du ministère de l’Éducation.

L’objectif est d’amasser 40 000 $ le plus rapidement possible afin de pouvoir déposer le projet au ministère.

Dans le meilleur des cas, la première phase de réalisation du projet devrait débuter pour l’année scolaire 2026-2027.