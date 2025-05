Baie-Comeau monte sur le podium

Une délégation de jeunes gymnastes baie-comoises a représenté la région lors du Challenge des régions 2025, tenu du 15 au 18 mai au Complexe sportif Marc-Simoneau, à Québec.

Cet événement considéré comme l’ultime rendez-vous provincial du circuit régional en gymnastique artistique et en sport de trampoline a rassemblé plusieurs milliers d’athlètes provenant des 19 régions du Québec.

Parmi les 49 gymnastes représentant la Côte-Nord, plusieurs athlètes baie-comoises ont su tirer leur épingle du jeu, notamment Léonie Boulianne, Alicia Deschênes, Daphnée Lavoie et

Amanda Marin dont les performances ont retenu l’attention sur la scène provinciale.

Léonie Boulianne, en catégorie R3 (9-10 ans), a terminé 2 ᵉ au classement total des appareils sur 53 participantes, en plus de décrocher une 3 ᵉ place au saut et à la trampoline, deux épreuves phares du programme.

De son côté, Alicia Deschênes, en R5 (11-12 ans), a impressionné avec une 2 ᵉ place au saut, une 5 ᵉ place au classement général, et des présences constantes dans le top 10 à tous les appareils.

Sa constance lui a d’ailleurs valu, avec Eva Leonard, une athlète de Forestville, une médaille d’argent au classement des régions, une première dans l’histoire de la Côte-Nord.

Autres performances dignes de mention, Daphnée Lavoie (R4, 15 ans et plus) a conclu au 16 ᵉ rang au total des appareils, se hissant 4 ᵉ à la poutre, dans une catégorie où la compétition est particulièrement relevée. Amanda Marin de la même catégorie a également terminé 4e au tumbling 8e au sol et 14e à la poutre.

Une progression notable

Encadrées par Julie Baron, Christine Morin et Daphnée Lavoie, les gymnastes de Baie-Comeau ont montré une belle évolution cette année. « C’était une édition très positive, surtout pour celles qui en étaient à leur deuxième participation. Leur travail acharné a vraiment porté fruit », souligne Julie Baron en entrevue avec Le Manic.

Elle attribue ces progrès, entre autres, à une saison plus stable, avec moins d’interruptions dans les entraînements, ce qui a permis aux jeunes athlètes de mieux se préparer.

Un club en pleine effervescence

Le Club de gymnastique de Baie-Comeau fonctionne au maximum de sa capacité, avec une demande croissante, notamment chez les plus jeunes.

« On espère pouvoir offrir plus de plages horaires à l’avenir, car la demande est bien là », indique Mme Baron. Le club demeure stable et actif, malgré des ressources limitées par ses infrastructures et plages horaires.