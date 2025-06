Destination Tadoussac Phase 2 : la construction repoussée en 2026

On peut dire que le pire est fait dans la deuxième phase du projet Destination Tadoussac. Après les rapports et les études préalables, la Municipalité sera enfin prête pour entreprendre plusieurs processus d’appel d’offres pour que la majorité des installations soient livrées pour la saison touristique 2026.

La Municipalité de Tadoussac fait affaire avec la firme de consultants Option Aménagement pour la réalisation de la deuxième phase, et son architecte paysagiste senior André Nadeau était de passage le 28 mai pour présenter ses grandes lignes devant public.

Quelques éléments vont être ajoutés au paysage et seront visibles durant l’été et l’automne. On compte parmi ceux-ci quelques bancs et poubelles publics, des bacs à fleurs, les garde-corps de la promenade ainsi que les escaliers qui mènent à l’agora.

Secteur de la plage

André Nadeau a indiqué que les escaliers qui mènent à l’ancienne piscine en bas de la bute près de la vieille chapelle n’étaient plus réglementaires, et une nouvelle structure les remplacera pour octobre-novembre 2025.

« Les escaliers qui sont là descendent très rapidement et sur une courte distance, et le rapport entre les marches et contremarches n’est pas régulier », a-t-il laissé entendre en mentionnant un potentiel danger pour les marcheurs.

La plateforme de béton existante qui accueillait anciennement la bibliothèque de Mme Chose va être transformée en agora avec des estrades qui pourra recevoir 75 personnes.

Deux abris avec des tables à pique-nique sont également au menu pour être installés près du chemin asphalté qui mène à la plage possiblement à l’automne 2025 ou au printemps 2026.

Pour 2026

Pour le secteur du quai, on note la construction d’un bloc sanitaire ainsi que des indications pour la circulation piétonne qui ferait le tour et qui irait rejoindre le sentier de la Pointe-de-l’Islet.

Il y aura également un abri avec des éléments d’interprétations et des bancs, le tout en formule aire ouverte.

L’architecte paysagiste a fait savoir que cet abri va potentiellement être sujet à changement en raison du sol. « Les ingénieurs ont remarqué qu’en 5 ans, la surface du quai s’est affaissée de 2 pieds par endroit et s’enfonce », a-t-il dévoilé.

Comme solution, l’abri serait sur une dalle de béton avec des pieux. Le rapport des ingénieurs est attendu sous peu. « Si notre solution est bonne, on fonce », a annoncé M. Nadeau.

Les plans et le processus d’appel d’offres de cette structure se réaliseront en 2026, tandis que pour la construction du bloc sanitaire et son raccordement à l’aqueduc, le processus est confirmé pour l’hiver 2026.

Une étape à la fois

André Nadeau a mentionné qu’il n’y aurait pas de « changements majeurs » dans l’aspect visuel des secteurs concernés.

« Le village de Tadoussac est déjà beau à la base, et on ne vient pas changer son image. Au contraire, c’est une multitude de petites actions portées à des endroits précis qu’on va faire », a-t-il clarifié.

L’architecte paysagiste ne s’en est pas caché, le parachèvement de toutes ces étapes prend plus de temps à cause du tourisme.

« On n’a pas le choix de répartir les travaux sur une base printemps-automne pour ne pas nuire à la saison touristique durant l’été », a-t-il fait savoir au public.

Les coûts totaux de la deuxième phase sont estimés à un peu plus de 2,5 M$, et la Municipalité assurera également le paiement de la première phase, chiffrée quant à elle à 1,8 M$.

Le total passe à 4 426 294 $, et la mise de fonds municipale représente 638 145 $. Annuellement, le service de la dette totale à répartir pour l’instance municipale est de 55 636 $.

Bien que Tadoussac ne soit pas transformée à temps pour le Congrès des plus belles baies en septembre, le maire Richard Therrien est satisfait des avancées.

« C’est un projet qui a connu des hauts, des bas, des longueurs et des décisions qui ont traîné, et on en est arrivé là aujourd’hui », a-t-il affirmé.