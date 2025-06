Feux de forêt : le Québec envoie de l’aide en Alberta et au Manitoba

Le premier ministre François Legault a annoncé dimanche qu’une équipe de gestion spécialisée sera envoyée en Alberta mardi, ainsi que trois sections de 20 pompiers au Manitoba. Deux bombardiers d’eau CL-415 sont déjà présents en Saskatchewan et deux autres en Ontario.

«La Saskatchewan, l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario traversent des moments difficiles avec les feux de forêt. Les premiers ministres Scott Moe, Danielle Smith, Wab Kinew et Doug Ford peuvent compter sur notre aide et celle de la SOPFEU. Nous sommes de tout cœur avec vous», a écrit M. Legault sur le réseau social X.

Il a souligné que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, «surveille de près la situation ici» et que «la pluie des dernières heures nous permet d’aider nos homologues des autres provinces».

Vendredi, le gouvernement du Québec a levé l’interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette mesure était en vigueur depuis mercredi dans les régions situées au nord de la province.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rapportait dimanche qu’aucun feu de forêt n’était en activité dans la zone de protection intensive au Québec.

Plus tôt cette semaine, la Saskatchewan et le Manitoba ont déclaré l’état d’urgence à l’échelle provinciale, car les feux de forêt menacent les régions éloignées du Nord.

Au Manitoba, 17 000 résidents ont été forcés de quitter leur maison ces derniers jours, tandis que plus de 4000 personnes en Saskatchewan ont dû évacuer les lieux.