Rencontre des premiers ministres, lundi à Saskatoon: divers projets étudiés

Les premiers ministres des provinces et territoires du Canada vont rencontrer leur homologue fédéral Mark Carney à Saskatoon lundi, armés de leurs listes de souhaits pour d’importants projets de «construction nationale» qui pourraient soutenir l’économie face à une guerre commerciale avec les États-Unis.

M. Carney a demandé aux premiers ministres provinciaux de transmettre chacun cinq suggestions pour des projets d’infrastructure nationaux. La réunion de lundi visera à déterminer les projets qui passeront à l’étape d’un examen accéléré au moyen d’une mesure législative qu’Ottawa pourrait présenter dès cette semaine.

Les discussions se dérouleront dans le contexte d’une guerre commerciale en cours avec le pays voisin américain, d’un débat renouvelé sur le séparatisme en Alberta et d’un effort pour éliminer les obstacles au commerce interprovincial pour stimuler l’économie et réduire la dépendance aux exportations vers les États-Unis.

Il y avait déjà un sentiment d’urgence, à la suite de plusieurs mois de mouvements tarifaires imprévisibles du président américain Donald Trump qui, vendredi soir, a annoncé qu’il prévoyait, cette fois, doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium, pour les faire passer de 25 % à 50 % à compter du mercredi 4 juin.

Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne, Dominic LeBlanc, a déclaré samedi qu’Ottawa avait «noté les commentaires du président Trump» et demeurait «déterminé à défendre ses travailleurs et ses communautés».

«Nous pouvons nous donner bien plus que ce que les États-Unis peuvent nous enlever», a‐t‐il déclaré sur le réseau social X. «C’est pourquoi, lundi, le premier ministre (Carney) rencontrera les premiers ministres des provinces et des territoires à Saskatoon avec un seul objectif : bâtir une seule économie canadienne à partir de treize, et réaliser plus rapidement de grands projets d’intérêt national»

Le gouvernement fédéral élabore ce qu’il appelle un projet de loi «d’intérêt national» pour accélérer la mise en œuvre de certains projets avec un processus d’approbation réglementaire simplifié, au lieu des examens effectués en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Il sera donc question des projets qui seront le principal sujet de débat lundi, mettant notamment l’emphase sur les minéraux critiques, les sources d’énergie et les ports.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré vendredi que sa priorité est l’exploitation minière dans «le Cercle de feu de l’Ontario», une région située à environ 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, qui renferme d’énormes gisements de minéraux essentiels. Une autre priorité est la construction d’une nouvelle centrale nucléaire dans la province.

M. Ford croit que le premier ministre Carney choisira quelques priorités à travers le pays qui auraient un impact majeur.

«Il faut que ce soit les pipelines», a déclaré Doug Ford, ajoutant que le Canada ne peut plus compter sur les États-Unis comme principal client énergétique.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a offert d’accueillir la réunion des premiers ministres lorsqu’il s’est entretenu avec Mark Carney peu après les élections fédérales. Ce sera la première rencontre du genre dans sa province depuis 40 ans, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux en mai dernier.

La réunion se déroulera alors que la Saskatchewan et le Manitoba ont déclaré l’état d’urgence à l’échelle provinciale, car les feux de forêt menacent les collectivités des régions éloignées du Nord. Au Manitoba, 17 000 résidents ont été forcés de quitter leur maison ces derniers jours, tandis que plus de 4000 personnes en Saskatchewan ont dû évacuer les lieux.

Dans une lettre envoyée à M. Carney à la mi-mai, Scott Moe a présenté dix changements de politique qu’il estimait que le gouvernement fédéral devrait faire pour rétablir les relations d’Ottawa avec la Saskatchewan.

Ses demandes comprenaient l’ouverture de négociations avec la Chine pour éliminer ses droits de douane sur les produits agroalimentaires canadiens, l’abrogation du plafond des émissions de GES, l’augmentation des capacités de pipelines et le renforcement des corridors commerciaux et économiques à travers le pays.

«Votre gouvernement a la capacité d’aller de l’avant rapidement sur ces dix points, ce qui indiquerait clairement une relation nouvelle et plus positive entre la Saskatchewan et le gouvernement fédéral que nous n’avons pas eu depuis dix ans», souligne-t-on dans la lettre.

En mai, la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, a partagé sur les médias sociaux les priorités de sa province pour des projets d’édification nationale, y compris des projets miniers qui sont prêts à démarrer dès maintenant.

Elle a déclaré que les ports du Nouveau-Brunswick sont «prêts à accroître le commerce national et international grâce à des investissements supplémentaires» et que la province est un leader en matière de construction modulaire, prête à «puiser dans les investissements pour faire face à la crise nationale du logement».

Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a également envoyé à M. Carney une lettre en mai dans laquelle il présentait un partenariat fédéral-provincial sur plusieurs projets, dont un corridor commercial à travers le port de Churchill, l’établissement de «zones de commerce équitable» autochtones et la mise en place d’infrastructures minières essentielles. Dans sa lettre, Kinew a qualifié sa province de «Costco des minéraux critiques».

Le bureau de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a refusé de faire une déclaration avant la réunion, notant que la première ministre a clairement indiqué ses priorités pour le gouvernement fédéral au cours des dernières semaines.

La Colombie-Britannique sera représentée à la réunion par la vice-première ministre Niki Sharma puisque le premier ministre David Eby est parti samedi pour une mission commerciale de 10 jours en Asie. Le bureau du premier ministre Eby a souligné qu’il avait annoncé son voyage au Japon, en Corée du Sud et en Malaisie bien avant la convocation à la réunion des premiers ministres à Saskatoon. Il n’est pas possible d’y assister virtuellement à cause du décalage horaire.

Dans une lettre datée du 1er mai, le premier ministre Eby a indiqué à son homologue fédéral quatre «secteurs prioritaires» qui nécessitent un partenariat plus étroit entre la Colombie-Britannique et Ottawa: sur le bois d’œuvre résineux, les corridors ferroviaires et commerciaux, les projets d’énergie propre et les minéraux essentiels, ainsi que sur l’abordabilité du logement et les sans-abri.

— Avec la collaboration de Jack Farrell à Edmonton, Allison Jones à Toronto et Wolfgang Depner à Victoria