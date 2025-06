La ministre Mélanie Joly s’engage à privilégier l’acier et l’aluminium canadiens

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, affirme qu’Ottawa s’engage à utiliser l’acier et l’aluminium canadiens dans ses projets nationaux d’infrastructures et de défense, alors que le président Donald Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane.

M. Joly a rencontré des dirigeants de l’industrie de l’aluminium lors d’un sommet à Montréal, dimanche.

La ministre Joly affirme que le gouvernement attend de voir si M. Trump met à exécution sa menace d’augmenter les droits de douane sur l’acier et l’aluminium à 50 % par décret. Cette augmentation doit entrer en vigueur mercredi.

Le Syndicat des Métallos a salué l’annonce de Mme Joly lundi.

Le directeur national du syndicat, Marty Warren, a indiqué dans une déclaration que l’organisation «a constamment réclamé des politiques d’achat canadien rigoureuses pour protéger les bons emplois et reconstruire les chaînes d’approvisionnement nationales, en particulier dans un contexte d’aggravation de la guerre commerciale et de concurrence mondiale déloyale».

M. Warren a assuré que son organisation veillera à ce que le gouvernement fédéral tienne sa promesse d’utiliser les métaux canadiens.

«Cela signifie des règles claires et applicables qui accordent la priorité aux matériaux fabriqués au Canada, en commençant par l’acier et l’aluminium, mais aussi le bois, les minéraux critiques et d’autres secteurs clés. Cela doit être le début, et non la fin, d’une stratégie industrielle plus vaste qui soutient les emplois et la production au Canada», a-t-il écrit.

Au Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s’est aussi réjouie de cette nouvelle.

«Pour la FTQ, il est important de ne pas se laisser intimider par notre voisin américain qui, depuis l’investiture du président Trump, agit comme une girouette avec ses menaces tarifaires. L’économie a besoin de stabilité et de prévisibilité pour arriver à se développer sereinement », a soutenu la présidente de la FTQ, Magali Picard.

«Le nouveau gouvernement fédéral ne doit rien laisser passer et mettre son pied à terre en favorisant l’utilisation de l’acier et de l’aluminium canadiens dans ses futurs projets. Ottawa va dans la bonne direction et envoie un signal positif aux travailleurs et travailleuses et à ces industries», a-t-elle ajouté.

Lors de la récente campagne électorale, les libéraux ont mis l’accent sur la «maximisation» de l’utilisation de l’acier, de l’aluminium et des produits forestiers canadiens dans les projets publics.

En mars, Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium canadiens aux États-Unis. Le Canada est le plus important fournisseur d’acier des Américains, représentant près de 25 % de toutes les importations en 2023.