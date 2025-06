Un gala pour célébrer le talent des jeunes de Baie-Comeau

Le 6 juin, une cinquantaine de jeunes de 12 à 17 ans monteront les marches du tapis rouge du Centre des arts de Baie-Comeau à l’occasion du gala « J’me décroche une passion », une soirée dédiée à la projection de courts-métrages entièrement réalisés par ces adolescents.

Cette initiative vise à mettre en lumière leur créativité, leur persévérance et leur engagement, à l’issue d’une année de travail intensif. Plus de 5 000 $ en bourses seront remis lors de la soirée qui débutera à 18 h.

Organisé par la Maison des jeunes La Relève, cet événement gratuit et ouvert au public (avec contribution volontaire) récompense une démarche artistique complète, allant de l’écriture du scénario à la postproduction. Pour de nombreux participants, il s’agit d’une première expérience immersive dans le monde du cinéma.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier notable de plusieurs partenaires : TELUS et sa Fondation pour un futur meilleur (15 000 $), la Fondation Abitibi Consolidated Manicouagan (10 000 $) et le CISSS de la Côte-Nord (12 000 $). Ces contributions ont permis aux jeunes d’accéder à un matériel professionnel et à un accompagnement de qualité.

Deux figures marquantes du cinéma québécois, Yan England et Mylia Corbeil-Gauvreau, ont également pris part à l’aventure en offrant un encadrement bienveillant et stimulant sur le terrain. Leur implication a eu un impact majeur sur la motivation et la confiance des jeunes réalisateurs.

Le projet a mobilisé la communauté locale, avec le soutien de citoyens et d’organisations qui ont ouvert les portes de lieux emblématiques de Baie-Comeau pour les tournages : l’église Saint-Nom-de-Marie, le cour municipale, le Cégep, la microbrasserie St-Pancrace, et plusieurs autres commerces et installations.

Enfin, la collaboration avec des jeunes du programme Passion Cinéma a permis un transfert de compétences enrichissant entre pairs, renforçant l’aspect collectif et éducatif de l’initiative.

« Ce projet, c’est plus que du cinéma. C’est un outil d’émancipation, de résilience et de dépassement. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire grandir cette passion », souligne Véronique Beaudin, directrice générale de la Maison des jeunes La Relève.