Des ours noirs s’invitent près de résidences à Sept-Îles, Port-Cartier et en Minganie

De nouveaux visiteurs s’invitent à proximité de résidences sur le territoire est de la Côte-Nord. On parle d’ici d’ours noirs. Quelques conseils de prévention s’imposent aux citoyens dans les circonstances.

Le ministère celui de la Faune et des Parcs indique que des ours noirs ont été aperçus dans différents secteurs sur le territoire, principalement dans les secteurs de Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et de la Minganie.

Bien que l’ours noir peut avoir l’air sympathique, sa présence en ville, et celle d’autres animaux de la faune sauvage, ne requiert pas automatiquement une intervention.

« La présence d’animaux sauvages est plus fréquente qu’on le pense, mais ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas qu’ils n’y sont pas. Les animaux savent s’adapter à l’environnement dans lequel ils habitent », mentionne le Ministère, par voie de communiqué.

Il est important de ne pas s’en approcher, et encore moins de tenter de le nourrir. Voici d’autres points à prendre en considération en leur présence :

– Faites sentir votre présence de façon à ne pas les surprendre et leur laisser le champ libre pour ne pas les contraindre;

– Gardez votre calme et ne prenez pas la fuite en courant;

– Si la situation est sécuritaire, vous pouvez en profiter pour l’observer en retrait.

Et si la bête s’approche :

– Maintenez une position debout et un contact visuel sur l’animal;

– Faites du bruit et recourez à une voix forte pour l’apeurer (sans crier);

– Agitez les bras vers le haut;

– Éloignez-vous en évitant de lui tourner le dos;

– S’il y a lieu pour votre sécurité, lancez des objets en sa direction.

En cas d’urgence, trouvez un lieu sécuritaire et composez le 911.

Certaines de ces consignes s’appliquent également si l’ours est agressif et menaçant.

Pour certaines circonstances, vous devrez signaler un animal sauvage à SOS Braconnage – Urgence faune sauvage.

C’est le cas lorsqu’il vous a attaqué ou que sa présence représente un risque pour votre sécurité ou celle d’autrui.

Pour en savoir plus : Pas d’ours dans ma cour : cohabiter avec l’ours noir