20 000 $ pour la lecture à l’école de Pointe-aux-Outardes

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes est une des deux écoles québécoises à recevoir un appui financier de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture.

Elle obtient 20 000 $ pour bonifier sa bibliothèque scolaire et offrir un meilleur accès à des livres actuels et pertinents.

Cette annonce survient à l’occasion de la Journée des subvention du Fonds pour l’alphabétisation, qui se tient le 5 juin.

Au total, plus de 1,1 million de dollars seront distribués pour soutenir 30 écoles à travers le Canada. Plus de 10 000 élèves en bénéficieront, selon la Fondation. Au Québec, en plus de l’établissement scolaire nord-côtier, l’école primaire Children’s World Academy de LaSalle recevra un financement de 75 000 $.

« Grâce à la subvention du Fonds pour l’alphabétisation, notre objectif est de rejoindre et de soutenir le plus grand nombre possible de jeunes Canadiens en dotant leurs écoles des ressources nécessaires pour offrir du matériel de lecture stimulant et de qualité », déclare Rose Lipton, directrice générale de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture.

Depuis 2004, la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture a investi plus de 36 millions de dollars dans plus de 3 600 écoles à travers le pays, touchant plus d’un million d’enfants.

Selon un rapport du Conseil des ministres de l’Éducation, mieux lire augmente les chances de finir le secondaire et d’accéder aux études postsecondaires.

« Les bénéficiaires de cette année représentent un échantillon représentatif de communautés et d’horizons divers. Nous sommes fiers de nous associer à un groupe exceptionnel d’écoles et d’organismes éducatifs pour aider les enfants et les éducateurs à atteindre leurs objectifs en matière d’alphabétisation et à susciter l’enthousiasme pour la lecture chez davantage d’enfants », conclut Mme Lipton.