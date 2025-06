Coupes budgétaires : Le Cégep de Baie-Comeau sonne l’alarme

C’est une première depuis plusieurs décennies : le Cégep de Baie-Comeau adopte un budget déficitaire. Cela est causé par les compressions budgétaires historiques de 151 M$ imposées au réseau collégial public pour l’année 2025-2026.

À l’échelle locale, cela représente une perte de 750 000 $. L’organisation du Cégep de Baie-Comeau soutient que les impacts de ces compressions dépassent largement ses murs.

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, de transition écologique et technologique, et de lutte contre la dévitalisation des régions, le Cégep lance un signal d’alarme au gouvernement et poursuivra […] ses représentations pour un financement adapté aux réalités régionales », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Quoi couper ?

En réponse à ce déficit, le Cégep ne souhaite pas enlever de postes.

« Cela aurait non seulement nui directement aux services offerts aux élèves et aux efforts de recrutement, qui demeurent au cœur de ses priorités, mais aussi signifié la perte d’une expertise professionnelle précieuse, particulièrement rare en région », est-il inscrit dans le même communiqué.

L’organisation s’est donc tournée vers des mesures ciblées afin de limiter les répercussions.

Pour compenser une partie du manque à gagner, elle puisera dans son fonds de réserve et réduira la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires au cours de la prochaine année.

Malheureusement, certains projets de développement devront être reportés. Des travaux d’entretien non urgents, comme la réfection de la piste d’athlétisme, sont aussi mis sur pause.

« Il est irréaliste de penser que de telles compressions peuvent être absorbées sans compromettre notre mission éducative. Ici, chaque personne, qu’elle soit enseignante, professionnelle, cadre ou membre du personnel de soutien, joue un rôle irremplaçable et unique dans le maintien des

services éducatifs, administratifs et de soutien à la réussite », déclare Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

Le Cégep de Baie-Comeau dénonce aussi la coupure de financement qui touche son centre collégial de transfert de technologie, le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB).

À lire aussi :