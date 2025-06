Des coupures qui fragilisent le travail du CEDFOB

Un coup dur frappe les centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT) au Québec. Le gouvernement retire un financement, ce qui affectera le CEDFOB à Baie-Comeau.

Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) est un CCTT en forêt boréale et petits fruits nordiques affilié au Cégep de Baie-Comeau.

Il perd aujourd’hui un financement de 5,1 M$, ce qui représente 20 % du financement de base des CCTT.

« Notre financement de base provient de deux sources, du ministère de l’Économie et du ministère de l’Enseignement supérieur. On se voit enlever celui du ministère de l’Économie. C’est 86 000 $ annuellement », explique la directrice générale du CEDFOB, Judith Gagné.

Cet argent sert à assurer le maintien des infrastructures, les opérations administratives, la capacité d’accompagnement des entreprises et la stabilité de l’expertise des équipes de recherche.

« Il faut comprendre que dans les programmes, pour lesquels on soumet des projets de recherche, on ne peut pas y mettre nos frais fixes. Le financement de base venait nous aider. Avec cette coupure, on vise directement notre capacité à soutenir les projets », précise-t-elle.

La compétitivité est appelée à devenir plus grande selon Mme Gagné.

Développement et retombées

Judith Gagné craint voir son développement et ses projets en innovation bloqués par le manque de financement.

« On est sur une erre d’aller au CEDFOB, il faut profiter de cet élan pour poursuivre à développer notre région. Dans notre région, le tissu entrepreneurial a besoin d’être soutenu », déclare-t-elle.

Dans la dernière année, le CEDFOB a fait plus de 65 projets avec des partenaires. « Dans les dernières années, ce sont 26 produits développés et commercialisés avec nos partenaires, notamment en participant à la recherche », dit-elle.

Pour Mme Gagné, il faut aussi rappeler leur apport au Cégep de Baie-Comeau, avec les étudiants et les stages.

Par exemple, quand il y a un projet intégrateur en Sciences de la nature, ce sont près de 20 étudiants qui peuvent le faire à même leurs laboratoires avec les chercheurs ou grâce à leurs activités.

« Quand ils sortiront du collège, ils auront appris la nouvelle technologie, des nouvelles connaissances. C’est donc une valeur ajoutée pour le milieu, ce sont des retombées directes. Et ça, c’est sans compter tous ceux qu’on embauche durant l’été », ajoute-t-elle.

Partout au Québec

« Ce n’est pas seulement nous qui sommes affectés, tous les CCTT au Québec le sont », fait savoir la directrice générale du CEDFOB.

Pour elle, ce retrait envoie un signal de non-reconnaissance du rôle des CCTT, malgré leur contribution directe à l’innovation, à la compétitivité des PME, et au développement régional.

Cette coupure, combinée aux restrictions budgétaires qui affectent l’ensemble du réseau collégial, suscite une vive inquiétude chez les partenaires régionaux.

De plus, avec le contexte économique actuel, il est plus qu’important de soutenir le développement local.

« Je suis tout de même toujours en mode action et positive. Je cherche des pistes de solution. J’ai aussi une équipe très créative. Mais, c’est certain que c’est un coup dur, parce que nos entreprises sont habituées à avoir un support. Avec ce qu’on vit, elles auront besoin d’innovation et d’accompagnement », conclut Mme Gagné.