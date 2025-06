Sondage CAA-Québec : Tourisme Côte-Nord assure que l’achalandage s’annonce important

« Les données terrain démontrent clairement un intérêt grandissant pour la région », affirme Tourisme Côte-Nord, en réaction au sondage de CAA-Québec, qui avance que la région est peu populaire dans les intentions de vacances des Québécois.

Seulement 5 % des répondants à un sondage sur les intentions de vacances des Québécois de CAA-Québec ont affirmé opter pour la Côte-Nord comme destination. Ce résultat la positionne parmi l’une des moins populaires, au côté de Montréal et de l’Outaouais, toujours selon CAA-Québec.

« À la lumière des taux de réservation observés dans plusieurs hébergements et attractions de la région, l’achalandage s’annonce important, et l’enthousiasme est palpable autant du côté des visiteurs que des entreprises touristiques locales », assure Tourisme Côte-Nord, dans un communiqué diffusé jeudi, en fin de journée.

L’organisme indique avoir observé « un véritable effet wow » sur les réservations un peu partout sur la Côte-Nord, depuis le lancement de sa campagne estivale sur les réseaux sociaux, en mars.

« Point important à soulever, environ 42 % des Québécois choisissent leur destination de vacances moins d’un mois à l’avance, selon les plus récentes données de l’industrie. Il est donc tout à fait possible — et même probable — que les intentions de voyage aient évolué depuis la diffusion du sondage de CAA-Québec », souligne Tourisme Côte-Nord.

Le sondage de CAA-Québec a été réalisé auprès de 1000 personnes, entre le 25 avril et le 4 mai dernier.

Selon le pouls du terrain constaté par Tourisme Côte-Nord, le rythme des réservations s’est nettement accéléré. L’organisation cite l’exemple du Parc nature de Pointe-aux-Outardes qui enregistre une hausse de 60 % par rapport à la même période l’an dernier. On y note aussi une augmentation de la durée moyenne des séjours.

« J’ai eu le privilège d’échanger avec de nombreux entrepreneurs touristiques, et partout, l’enthousiasme est palpable. L’été s’annonce exceptionnel ! Le taux de réservation est excellent, et l’engouement pour la Côte-Nord est bien réel. Les Québécois ont envie de vivre quelque chose de grand, et c’est exactement ce que notre région a à offrir », conclut la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté.