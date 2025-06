Une première convention collective à Ragueneau

Les nouvelles personnes syndiquées de la Municipalité de Ragueneau ont procédé le 4 juin à la signature de leur toute première convention collective.

Cette dernière, d’une durée de cinq ans, inclut l’introduction d’une grille salariale intéressante, l’ajustement de diverses primes ainsi que l’amélioration des congés, notamment en ce qui concerne les vacances.

« Les négociations se sont déroulées dans le respect. L’employeur a fait preuve de reconnaissance envers ses salariés qui ont un sentiment d’appartenance très fort pour leur municipalité », affirme Charlaine Sirois, conseillère syndicale du SCFP sur la Côte-Nord.

En plus de bonifier les conditions de travail, ces négociations ont permis aux parties d’échanger sur les façons de faire dans le milieu de travail dans le but d’en optimiser le fonctionnement.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l’ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l’éducation, les universités, l’énergie, les sociétés d’État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.