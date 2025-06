Gala provincial RSEQ | Deux prix pour la Côte-Nord

L’école St-Alexandre de Port-Cartier (École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu), représentée par Murielle Pitre, et Stephan Bourque, de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre (Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive), les lauréats du RSEQ Côte-Nord au Gala provincial du 6 juin. Photo courtoisie