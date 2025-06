Licenciements chez Rémabec : le PQ blâme la CAQ

À la suite du licenciement temporaire de plus de 1 000 employés du Groupe Rémabec, le Parti québécois (PQ) pointe le projet de loi de modernisation du régime forestier de la Coalition avenir Québec (CAQ) comme étant l’une des causes.

Selon la formation souverainiste, le licenciement temporaire des employés de Rémabec démontre également l’échec de la stratégie caquiste face à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.

« Malheureusement, [les travailleurs du Groupe Rémabec] sont les premières victimes de la mauvaise stratégie de la CAQ en réponse aux tarifs imposés par les États-Unis. La CAQ manque de vision pour le milieu forestier, un milieu vital pour l’économie du Québec. On demande rapidement l’intervention du gouvernement pour soutenir les travailleurs touchés », a indiqué le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Le PQ dénonce le projet de réforme du régime forestier qui contribue à la crise dans l’industrie forestière, dit-il. Ce projet ne fait pas consensus dans sa forme actuelle.

« En plus d’être une réforme clivante, élaborée sans réelle consultation ni écoute, elle soulève de nombreuses inquiétudes concernant : la gestion durable des forêts, le recul des droits des Premières Nations, la centralisation des pouvoirs, l’application du concept de triade, la fin de processus de consultations et d’implications des acteurs du milieu, le non-respect des engagements environnementaux, etc. Bref, si une réforme était attendue, celle-ci s’avère très décevante et empire l’incertitude actuelle du milieu forestier », a conclu Pascal Bérubé.

