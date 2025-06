Pour une architecture de qualité dans la Manicouagan

La MRC de Manicouagan a adopté une Signature architecturale de la Manicouagan, qui vient s’assurer d’une qualité architecturale et renforcer l’identité territoriale.

Il s’agit d’un guide non réglementaire et inspiré de la Politique d’architecture et d’aménagement du territoire du Québec.

Des concepts architecturaux y sont mis en relation avec les valeurs qui définissent l’identité unique de la Manicouagan.

La publication de la Signature architecturale de la Manicouagan vise à inspirer lors de constructions ou d’importants chantiers de projets institutionnels, industriels, commerciaux et multirésidentiels, publics ou privés.

Ce plan est le fruit d’un travail collaboratif entre la MRC de Manicouagan et les municipalités qui la constituent.

La MRC indique vouloir contribuer à un milieu de vie complet et durable tout en inspirant l’expression identitaire de la région.

Le document de la nouvelle Signature architecturale de la Manicouagan est disponible sur le site web de la MRC de Manicouagan.