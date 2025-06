Des collations cultivées par les élèves de Tadoussac

Les élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac ont le pouce vert et, pour preuve, ils se nourrissent de fruits et de légumes qu’ils transforment pour préparer des collations tout au long de l’année.

C’est depuis un peu plus d’un an maintenant que les élèves et les membres du personnel de l’école s’affairent dans les jardins de la Ferme Hovington à Tadoussac en compagnie des Amis de la Ferme.

Après être tombée sur un appel de projets dans ses courriels, la directrice de l’école Marie-Chantal Dufour enligne ses flûtes et fait décoller le projet avec une subvention de 15 000 $ sur deux ans du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de M361.

« Quand j’ai monté l’appel de projets et que j’ai vu ce qui se faisait dans d’autres écoles ailleurs dans la province, j’ai réalisé qu’on était le milieu parfait pour faire ce genre de projet », détaille la directrice.

Collaboration en or

Les amis de la Ferme, qui exploite les différentes installations de la Ferme Hovington, laissent à la disposition des élèves une serre et une parcelle de terrain pour mener à bien leur culture et leur récolte.

Au printemps 2024, les maraîchers en herbe ont notamment pu planter des tomates, des framboises, des courges, des carottes, des poivrons et des cerises de terre.

« Nous avons également impliqué les parents dans l’objectif de les initier et les intéresser au jardinage. Plusieurs d’entre eux ont embarqué et ont entretenu les plants pendant l’été en plus de procéder aux récoltes avant le retour à l’école », expliquent Mmes Dufour et Karine Vivier, emballées par les résultats de cette première plantation.

100 % local

Au cours de la dernière année, les aliments récoltés par les élèves et le personnel de l’école St-Joseph ont notamment permis de préparer une variété de collations comme des muffins, des smoothies, des boules d’énergie, des galettes, des popsicles et plusieurs autres.

La deuxième phase du projet a également permis l’acquisition d’une serre hydroponique Vireo, qui permet aux élèves de cultiver durant l’hiver.

La directrice souligne également le succès d’un bar à salade, dont la laitue provenait de la serre hydroponique, qui a été vidé en moins de deux par les élèves.

« Normalement, les jeunes n’aiment pas tant la salade, mais ils l’ont cultivé et s’en sont occupés pendant des semaines. Ils étaient fiers, car c’était leur salade », mentionne Mme Dufour.

Ce n’est pas fini

En 2023-2024, à l’école St-Joseph, c’est 45 % des collations servies qui ont été préparées à partir d’aliments locaux ou québécois.

Cette année, ce chiffre a grimpé à 55 % et Marie-Chantal Dufour espère accoter ou dépasser ce pourcentage en 2026.

« Dans un monde idéal, l’école serait vraiment autonome au niveau de ses collations. C’est sûr que rendu en janvier et février, c’est plus difficile, mais on est capable de faire un bon bout quand même », estime-t-elle.

L’équipe de l’école travaille sur une collaboration avec la Boulangerie À l’Emportée de Tadoussac, où les élèves iraient une fois par semaine cuisiner des aliments avec le personnel de l’entreprise.

Marie-Chantal Dufour fait d’ailleurs savoir que la fromagerie Boivin et Natrel livrent du fromage et du lait à l’école.

« On essaie de leur faire prendre conscience qu’il y a un travail en arrière de ce qu’on mange. Quand ils seront plus grands, ils seront en mesure de faire de meilleurs choix en tant que citoyens », affirme la directrice.