Portneuf-sur-Mer : le Saloon ouvre ses portes

Le nouveau restaurant de la marina de Portneuf-sur-Mer a ouvert ses portes le 6 juin, au plus grand bonheur des amateurs de steaks et de lasso.

Le propriétaire de la Distillerie QC North Shore de Chute-aux-Outardes, Jean-Philippe Ouellet, et le vice-président gestion du Saloon, Kevin Drolet, peuvent finalement souffler. C’est parti jusqu’en septembre pour l’équipe du restaurant.

« On sent l’ambiance et l’engouement qui va aux alentours de ça. Juste aujourd’hui, les gens avaient hâte d’entrer et faisaient la file dehors », raconte Kevin Drolet.

Les deux partenaires et l’équipe du restaurant sont bien fiers du résultat final, et mettent l’emphase sur le fait qu’au final le restaurant appartient aux citoyens. « C’est le saloon de la place qui appartient aux gens de la place », résume M. Drolet.

Le menu présente une offre où la viande culbute avec des plats comme des hamburgers, des steaks, et des poutines pour ne nommer que ceux-ci, tous avec leur touche de steakhouse du sud des États-Unis.

Jean-Philippe Ouellet indique que le menu est en partie inspiré du Riviera à Chute-aux-Outardes, dont il est le propriétaire, mais avec ses accents locaux propres.

Accessible

Les amateurs de bière seront ravis d’apprendre que le Saloon offre de la bière avec des prix comme dans le temps. La bière vendue en bock produite par la distillerie est « dure à battre » en termes de prix, à l’instar des autres bières en fûts et en cannettes, selon M. Ouellet.

Du côté des cocktails, on vise également l’accessibilité. « On ne voulait pas s’en aller dans la grosse mixologie, et on a misé sur le côté simple et efficace des cocktails qui restent abordables », résume le propriétaire.

L’établissement fermera en septembre, et Kevin Drolet indique que tout sera fait au cours de la saison pour répondre aux besoins des clients.

« En gardant l’établissement ouvert en mode saisonnier, ça va nous donner une effervescence pour l’année d’après et les gens vont avoir hâte que ça rouvre », estime-t-il.

« D’une saison à l’autre, on va pouvoir corriger ce qui fonctionne moins bien et miser sur ce que les gens aiment », complète Jean-Philippe Ouellet.