Feux de forêt: l’armée canadienne envoyée en renfort dans le nord-ouest de l’Ontario

Le gouvernement fédéral a accepté une demande d’aide formulée par l’Ontario pour faire face aux feux de forêt qui se propagent rapidement dans le nord-ouest de la province, a annoncé le premier ministre Mark Carney, dimanche, dans un gazouillis.

«Nous avons déployé des avions et du personnel des Forces armées canadiennes pour contribuer aux évacuations aériennes d’urgence autour de la Première Nation de Sandy Lake», précise le message du premier ministre sur le réseau social X publié vers 9 h 30 en matinée.

Six nouveaux incendies de forêt ont été confirmés dans le nord-ouest de l’Ontario, samedi soir, selon la dernière mise à jour de la province à 22 h 10.

On retrouve aussi des feux hors de contrôle dans le nord de l’Alberta, le nord de la Saskatchewan ainsi que le nord du Manitoba.

La Saskatchewan recensait 24 feux de forêt actifs dimanche matin, à 11 h 00, dont 19 nécessitaient l’évacuation de résidents, selon les informations de la Sécurité publique de la province.

Dans le Manitoba voisin, il y avait 28 incendies de forêt, dont sept étaient hors de contrôle, en date de la dernière mise à jour de vendredi.

Devant l’ampleur de la situation, M. Carney a convoqué dimanche le Groupe d’intervention en cas d’incident, composé de ministres et de hauts responsables.

«Le groupe a été informé des efforts déployés pour réagir aux feux et faciliter les évacuations. La discussion a notamment porté sur la mobilisation de membres des Forces armées canadiennes pour aider à l’évacuation de la Première Nation de Sandy Lake, en Ontario», peut-on lire dans un communiqué du cabinet du premier ministre envoyé en fin d’après-midi.

«Le premier ministre a mis en relief l’étroite communication établie entre les différentes branches du gouvernement fédéral, les premiers ministres des provinces et des territoires et les Forces armées canadiennes. Tous les ordres de gouvernement assurent le maintien du dialogue, y compris avec les dirigeants autochtones», ajoute-t-on.

M. Carney a également tenu à remercier les premiers intervenants et les responsables sur le terrain, et a réaffirmé que «le gouvernement fédéral est prêt à fournir de l’aide supplémentaire sous quelque forme que ce soit et partout où cela est nécessaire».