Les Petits Chanteurs de Bruxelles s’arrêtent à Forestville

Pour ceux qui auraient manqué leur venue sur la Côte-Nord en 2023, c’est la chance de se reprendre. Le chœur des Petits chanteurs de Bruxelles sera de passage à Forestville dans le cadre de leur tournée provinciale pour un spectacle de chant choral.

L’événement aura lieu le 14 juillet à l’église St-Luc de Forestville, et 48 voix au total sont attendues.

Durant les 90 minutes du concert, entrecoupées par une pause, le chœur va se promener dans le temps en interprétant des pièces de différentes époques.

« Avant l’entracte, il va y avoir des pièces de l’époque classique et baroque et, ensuite, des chants plus contemporains et actuels », fait savoir le curé Irénée Girard, bien fier de faire venir la troupe pour le plus grand plaisir les fidèles et laïcs du coin.

Le curé fait savoir que le chœur interprète également des pièces à saveur locale dans son répertoire contemporain.

« Ils vont jouer des pièces que les gens connaissent, comme Les gens de mon pays et d’autres morceaux québécois », annonce l’homme de Dieu.

Vivre chez l’habitant

Au-delà de leur « mise en scène extrêmement bien orchestrée » et de leur talent musical forgé dans le feu des tournées et des concerts, les Petits Chanteurs de Bruxelles sont des gens bien sympathiques.

« Ils se font un devoir d’aller vivre chez l’habitant. Ils se font un devoir d’entrer en contact avec les gens, ça fait partie de leur culture », mentionne Irénée Girard.

Le curé cherche d’ailleurs des familles d’accueil d’une journée pour les choristes, et annonce qu’il s’agit de leur seule date sur la Côte-Nord.

L’entrée sera au coût de 5 $, pour un spectacle et une production « qui pourrait bien charger dans les 80 $ », lance M. Girard avec humour.