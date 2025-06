Sondage : Éki Lib Santé veut étendre ses services

L’organisme Éki-Lib Santé Côte-Nord, située à Sept-Îles, souhaite développer de nouveaux services adaptées aux réalités et besoins des territoires de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

Pour y parvenir, il veut obtenir un portrait juste et représentation des besoins dans ces deux milieux. Un sondage est donc lancé afin de recueillir le plus d’informations possible. « Votre participation nous aidera à dresser un portrait des besoins de la population », est-il indiqué dans le sondage.

Au total, huit questions sont posées aux participants. Le questionnaire demande, outre les coordonnées et informations générales, les sujets qui vous intéresse ou encore les thèmes d’atelier auxquels vous souhaiteriez participer. Il est aussi possible de formuler des commentaires à l’organisme.

Pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, le déploiement des services de Éki-Lib Santé Côte-Nord serait le bienvenu. « Les problèmes alimentaires gagnent du terrain au sein de nos populations », affirme la directrice générale Josée Mailloux.

C’est pourquoi Centraide fait appel à la collaboration de la communauté pour partager largement le sondage dans ses réseaux : membres, collègues, partenaires, citoyens… « Chaque réponse compte! »

Pour remplir le sondage, il suffit de contacter Centraide ou encore Éki-Lib Santé Côte-Nord afin de recevoir le questionnaire.

Notons que l’organisme a pour mission d’aider toutes les personnes touchées par les troubles alimentaires de la région de la Côte-Nord, peu importe leur âge. Comme la résolution d’un trouble alimentaire passe aussi par le soutien que peuvent offrir les proches, eux aussi ont accès à leurs services.

Éki-Lib Santé Côte-Nord est une ressource qui a été mise sur pied par et pour la communauté afin de pallier à un manque de service dans la région.

En plus des interventions auprès des personnes touchées de près ou de loin par les troubles alimentaires, la sensibilisation aux troubles alimentaires ainsi que la promotion de la saine relation avec l’alimentation et l’image corporelle font partie intégrante des services offerts.