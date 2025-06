2,2 M$ pour moderniser l’usine des Crabiers du Nord à Portneuf-sur-Mer

Un important coup de pouce financier vient dynamiser l’entreprise Les Crabiers du Nord qui obtient un soutien gouvernemental de plus de 2,2 M$ pour automatiser et moderniser son usine de transformation de produits de la mer à Portneuf-sur-Mer.

Cette annonce, réalisée à Baie-Comeau le 10 juin, s’inscrit dans un projet global de plus de 4 M$ visant à rehausser la productivité de cette PME phare du secteur agroalimentaire québécois.

« Sur la Côte-Nord, les ressources et les activités marines sont essentielles à notre développement socioéconomique. Je félicite Les crabiers du Nord, qui misent sur l’innovation technologique et l’optimisation de leurs installations pour servir encore mieux leur marché », lance le député Yves Montigny, qui a fait l’annonce au nom de ses collègues ministres.

Grâce à cet investissement, Les Crabiers du Nord feront l’acquisition d’équipements de pointe, notamment un système intelligent de classification des crabes, un nouvel appareil à fileter le poisson et un congélateur de grand format.

La modernisation des chaînes de transformation viendra appuyer la stratégie de l’entreprise, qui souhaite diversifier ses marchés et renforcer sa présence au Québec et ailleurs au pays, tout en réduisant sa dépendance aux marchés américain et asiatique.

Selon Ryan Otis, contrôleur financier pour Les Crabiers du Nord, les nouveaux équipements permettent de faire plus avec leur matière première, en limitant les pertes, et aussi, de contrer la pénurie de main-d’œuvre.

« La rareté de la main-d’œuvre, avec tout ce qu’on voit avec les lois pour les travailleurs étrangers temporaires, on préfère éviter de trop dépendre de la main-d’œuvre étrangère. Quant à la main-d’œuvre locale, il y en a de moins en moins. L’âge moyen de l’entreprise est assez élevé, donc chaque année, nous avons des départs à la retraite. On n’a pas le choix de se moderniser et de se mécaniser au maximum », fait-il savoir.

Le soutien financier comprend :

des prêts de 1 070 862 $ du programme ESSOR, administré par Investissement Québec;

des aides financières totalisant 1 016 400 $ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;

un prêt de 153 925 $ à même les fonds propres d’Investissement Québec.

Fondée en 1994, l’entreprise Les Crabiers du Nord est née du regroupement de la Pêcherie Manicouagan et de six entreprises de pêche au crabe. Aujourd’hui, elle transforme une variété de produits marins, dont le crabe des neiges, le buccin, le flétan du Groenland, la mactre de Stimpson et le flétan de l’Atlantique.

« Être une usine multiespèces nous distingue : cette diversité nous pousse à innover constamment. […] Grâce à ces investissements, nous serons mieux outillés pour répondre aux besoins d’un marché en pleine évolution, renforcer notre présence au Québec et continuer notre développement ailleurs au Canada », souligne Jonathan Savard, directeur général des Crabiers du Nord.

Les représentants du gouvernement estiment que ce type d’appui est essentiel pour encourager l’innovation, renforcer l’autonomie alimentaire et soutenir la vitalité économique des régions.

« L’entreprise pourra profiter de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie et se démarquer en tant que chef de file des usines de transformation des produits de la mer au Québec », affirme la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, par voie de communiqué.

Avec ce projet, Les Crabiers du Nord veulent renforcer leur rôle de moteur économique sur la Côte-Nord, tout en se positionnant stratégiquement pour l’avenir du secteur des pêches.

Notons que ce n’est pas la première fois que l’entreprise reçoit du financement pour se moderniser. En 2020, elle avait obtenu plus de 300 000 $ pour élargir sa gamme de produits de troisième transformation et automatiser sa ligne d’emballage.