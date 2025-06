Balade de la transition socioécologique : Un succès pour la 4e édition

Du 4 au 6 juin, la Manicouagan a accueilli la 4e édition de la Balade de la transition socioécologique. Entre ateliers collaboratifs, découvertes locales et conférences mobilisatrices, l’évènement a rassemblé des acteurs de changement venus de tout le Québec pour réfléchir et agir ensemble face aux défis climatiques.

Cet événement itinérant a rassemblé plus d’une trentaine de participantes et participants issus de cinq régions du Québec, venus représenter une dizaine d’organisations engagées dans le virage écologique. À la fois carrefour d’échange et vitrine d’initiatives locales, la Balade 2025 a misé sur l’action et l’inspiration, deux piliers essentiels d’une transition réussie.

« Un des ateliers nous permettait de se pencher sur les rôles du Collectif des régions en transition. Ce fut particulièrement intéressant d’entendre les participant·e·s tenter de trouver les meilleures façons de se soutenir concrètement d’une région à l’autre afin d’accélérer collectivement cette transition dans nos régions », soulignent Marie-Pier Cloutier et Marie-Luce Pelletier Legros, conseillères à la RBMU et responsables de l’organisation de l’évènement.

La Balade a proposé une série de visites et d’activités qui ont mis en lumière le dynamisme des initiatives locales. Parmi les arrêts marquants, notons la microbrasserie St-Pancrace, modèle d’entreprise responsable, et le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB).

La démarche de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix a également suscité l’intérêt des délégations régionales, de même que la présentation de l’Atlas des changements climatiques de Pessamit. En point d’orgue de la Balade, la conférence Climat de changement de Jérôme Dupras a réuni plus de 110 personnes au Centre des arts de Baie-Comeau.

La rencontre s’est conclue sur une note de continuité, alors que la délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean a officiellement reçu le flambeau pour organiser la 5e édition en 2026. La Balade 2025 a été un tremplin pour amplifier un mouvement déjà bien amorcé dans la région, alors que s’ouvre la Semaine du climat en Manicouagan.