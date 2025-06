La Côte-Nord est au cœur de l’énergie, dit Yves Montigny 

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, est à Baie-Comeau aujourd’hui afin de rencontrer des représentants de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord pour la Tournée Vision Énergie. Son but : prendre de pouls d’une région qui se trouve au cœur des enjeux énergétiques.

« La Manicouagan et le reste de la Côte-Nord, c’est majeur en énergie », déclare-t-il aux médias juste avant le début de cette grande consultation.

« Ici, en partenariat avec les communautés, il y a plusieurs projets en ébullition. On pense à des projets éoliens et des discussions pour du rehaussement des centrales existantes. On est dans le cœur des enjeux énergétiques », poursuit-il.

L’idée derrière cet exercice a toujours été de regarder tout ce qui se présente en termes de vision énergétique au Québec.

« La tournée est vraiment là pour dialoguer avec les gens sur des enjeux énergétiques, avant même de commencer à écrire la première version du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIR) », explique-t-il.

L’élu s’apprête donc à entendre des représentants des Premières Nations, du milieu économique, des autres élus ainsi que des intervenants apportant des préoccupations environnementales. « Tout ça mis ensemble nous donne de bonnes discussions avant de commencer à écrire notre plan », lance M. Montigny.

Une compensation

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, se réjouit que M. Montigny s’arrête à Baie-Comeau pour faire cette consultation.

Non seulement il croit que les échanges seront pertinents, mais il a lui aussi des demandes au gouvernement, comme celle de demander des compensations.

« On veut que le gouvernement, mais surtout Hydro-Québec, comprenne que les milieux qui reçoivent les projets ont besoin d’être compensés », déclare-t-il en entrevue.

Lors de précédentes consultations, des citoyens ont fait la demande d’exclure certaines énergies, comme l’énergie nucléaire.

« On veut entendre toutes les opinions. Il y a autant des citoyens qui nous ont parlé du fait d’acheter de l’électricité faite par le nucléaire en Ontario, autant d’autres nous ont qu’il fallait proscrire le nucléaire. Des gens nous ont dit qu’on devait se débarrasser des carburants fossiles », indique Yves Montigny.

« Hydro-Québec développe sa planification, pour l’énergie hydroélectrique et pour une planification en éolien. […] Sauf que, au Québec, il y a d’autres types d’énergie », soutient-il ensuite.

Le plan énergie et de PL 69

Le projet de loi 69, qui vient d’être adopté, crée le PGIR, soit la planification de l’énergie au Québec. « On a commencé à faire des consultations avant l’adoption du projet de loi. […] Il y aura aussi d’autres discussions en parallèle, comme avec les communautés autochtones », mentionne le député.

« Souvent, on consulte à partir d’un document. Là, on consulte sur l’offre et la demande », ajoute celui qui a toujours en tête comme objectif de décarboner l’économie « avec de l’innovation ».

Le projet de loi est adopté, mais l’article 4 de ce projet de loi vient créer le PGIR, d’où la consultation qui se produit à Baie-Comeau.

Rappelons que le gouvernement a accéléré de processus d’adoption en invoquant un bâillon. « Il fallait que ça commence cet été. Il y a des projets en énergie qui veulent débuter les travaux dès maintenant », dit-il.