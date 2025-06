L’école de Pointe-aux-Outardes veut rendre la lecture plus accessible

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes est une des deux écoles québécoises à recevoir un appui financier de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture.

Elle recevra donc une somme de 20 000 $ sur trois ans pour un projet d’accès à la lecture décliné en plusieurs volets dont l’acquisition de littérature anglophone et la revitalisation de sa bibliothèque.

Préparé par les enseignantes Kim Boucher et Marie-Ève Coutu, le projet présenté à la Fondation Indigo poursuit plusieurs objectifs dont celui de développer le goût de la lecture chez les élèves tout en leur permettant de s’ouvrir à la culture, d’accroître leur motivation et de vivre encore plus de réussites.

Le projet vise également à diversifier l’offre de littérature pour les élèves tout en exposant ces derniers à la lecture dès la maternelle 4 ans pour stimuler la capacité langagière.

Plusieurs volets

Puisque le personnel enseignant de l’école Les Dunes travaille beaucoup les stratégies de lecture en classe et dans les différentes matières, le premier volet du projet consiste à ajouter une section de livres anglophones à la bibliothèque afin d’outiller les élèves et les habituer à lire en anglais.

« Ça permettra d’intégrer les stratégies de lecture plus facilement dans les cours d’anglais », expliquent Kim Boucher et Marie-Ève Coutu avant de préciser que les élèves devront systématiquement choisir un livre en anglais dans leur sélection de volumes à emprunter lors de leur visite à la bibliothèque, une fois par cycle de neuf jours.

Un autre important volet du projet est la revitalisation de la bibliothèque, et ce, tant par l’ajout de livres en tous genres que par du mobilier favorisant le confort des usagers et le rangement des volumes.

« Les élèves trouvent qu’il manque de choix dans la bibliothèque et nous voulons diversifier l’offre pour qu’elle soit adaptée à tous », soulignent les enseignantes en citant en exemple les bandes-dessinées et les mangas.

« Ils sont très demandés par les élèves et toujours sortis lorsqu’ils veulent les emprunter », ajoutent-elles en soulignant la volonté d’être plus inclusif dans la variété de livres offerts.

« Nous aimerions toucher la culture et le savoir autochtones, avoir des livres adaptés pour les élèves à besoins particuliers et des livres qui abordent, par exemple, les visions du monde, les différentes ethnies et les diverses réalités culturelles. »

Parmi les autres éléments ciblés par le projet, Kim Boucher et Marie-Ève Coutu mentionnent notamment la volonté d’équiper l’enseignante d’art dramatique en littérature adaptée et pièces de théâtre francophones ainsi que les services de garde et les éducatrices spécialisées pour qu’ils intègrent la littérature à leur matériel éducatif.

Un projet de renouveler et bonifier les livres disponibles dans le coin lecture de chacune des classes figure aussi parmi les priorités identifiées.

Formations et activités littéraires

Chaque année, une partie de la somme attribuée à l’école Les Dunes par la Fondation Indigo sera par ailleurs destinée à la formation du personnel et aux sorties et activités littéraires.

« Comme la lecture est au cœur de notre projet éducatif, nous aimerions faire venir plus d’auteurs à l’école. Pour ce qui est de la formation, elle pourra permettre à notre personnel de se mettre à jour et de se familiariser avec les nouvelles pratiques d’enseignement de la lecture », font savoir les deux enseignantes.

Ces dernières ont mis plusieurs heures afin de compléter cette demande de subvention visant à supporter les écoles situées en milieu défavorisé, qui est aussi assortie de matériel didactique clé en main mis à la disposition du personnel éducateur par la Fondation Indigo.

Tout au long des trois années où elle sera supportée financièrement par la Fondation Indigo, l’école Les Dunes bénéficiera d’un service de mentorat par cette dernière pour la concrétisation de ses achats et la réalisation des différentes étapes de son projet.

L’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes est la première école du Centre de services scolaire de l’Estuaire et la première école francophone de la Côte-Nord à bénéficier de cette importante contribution financière.

La direction et le personnel de l’école tiennent à remercier sincèrement la Fondation Indigo d’avoir retenu leur projet et de les aider à le concrétiser afin d’offrir une valeur ajoutée aux services déployés pour la réussite des élèves.

Notons que l’annonce du projet a été réalisée à l’occasion de la Journée des subventions du Fonds pour l’alphabétisation, qui se tient le 5 juin. Au total, plus de 1,1 million de dollars seront distribués pour soutenir 30 écoles à travers le Canada.