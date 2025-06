Un été chaud avec des conditions favorables aux feux de forêt

Environnement et Changement climatique Canada prévoit que l‘été sera plus chaud qu’à l’habitude au Canada et que les conditions météorologiques favorables aux feux de forêt seront également plus élevées que la moyenne saisonnière.

Les météorologistes d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) estiment que les températures seront au-dessus des normales saisonnières cet été presque partout au pays.

Quant aux précipitations, ECCC n’est pas en mesure, pour l’instant, d’estimer si elles seront plus ou moins élevées que la moyenne saisonnière.

Des conditions favorables aux incendies

En date du 30 mai, les incendies de forêt avaient brûlé trois fois plus de territoires que la moyenne de la dernière décennie et ECCC prévoit «une sévérité des conditions météorologiques propices aux incendies au-dessus de la moyenne sur une grande partie du pays» cet été.

Les mois de juillet et août devraient être particulièrement dangereux dans l’ouest du pays.

Au Québec, les conditions météorologiques devraient être plus propices aux feux de forêt dans le territoire situé à l’est de la baie James durant les mois de juillet et août.

Environnement et Changement climatique Canada a rappelé mardi que la fumée des incendies voyageait sur de longue distance et a invité les Canadiens à se tenir informer sur la qualité de l’air avec l’application MétéoCan.

Cette application permet de suivre les déplacements des panaches de fumée des feux de forêt, mais aussi de recevoir des alertes météo sur les orages et les vagues de chaleur, qui pourraient être fréquentes cet été.