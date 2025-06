Forestville : le parc centre-ville victime des vandales

Des actes de vandalisme ont une fois de plus été perpétrés dans le parc centre-ville à Forestville. « Ce sont des gestes gratuits qui ont des coûts pour tous les citoyens », se désole la mairesse Micheline Anctil.

Le 9 juin, les employés municipaux ont repéré des bris dans le parc. « La porte du bâtiment sanitaire a été défoncée, le banc de toilette a été arraché, les murs ont été brisés et un jeu a été arraché et retrouvé dans la salle de bain. Ce sont des bris gratuits », relate Mme Anctil qui se dit attristée par cette situation tout comme les autres membres du conseil municipal.

La Ville de Forestville a investi plusieurs milliers de dollars au cours des dernières années pour répondre aux besoins des familles. Des modules de jeux, des jeux d’eau et un bâtiment sanitaire ont entre autres été ajoutés.

« On a un bel aménagement et on veut continuer à améliorer le parc. On va continuer parce qu’il y a certaines familles qui l’apprécient énormément. Mais malheureusement, quand on est obligé de recommencer le travail pour aller rénover ce qui a été brisé, c’est peut-être une installation de moins parce que l’argent on va la dépenser juste une fois », commente l’élue.

Pour cette dernière, il est important de déclarer ces situations de vandalisme. Une plainte a d’ailleurs été déposée à la Sûreté du Québec.

Notons qu’une caméra haute définition sera installée dans le parc centre-ville prochainement. De cette manière, la Ville espère décourager les vandales et les identifier si jamais de nouveaux gestes se produisent.

Un jeu mobile a été arraché du sol et disposé dans la salle de bain. Photo courtoisie

Sécurité routière

Une autre situation de vandalisme s’est produite dans la ville de Forestville la fin de semaine du 7 et 8 juin. Cette fois, elle touche la sécurité routière.

« On a eu une fin de semaine où quelqu’un s’est amusé à frapper les bollards au lieu de passer entre. Ça a été détruit », raconte Micheline Anctil en rappelant que chaque bollard coûte entre 100 et 125 $. Cinq ou six unités ont été brisées et devront être changées.

« On a des citoyens qui apprécient d’avoir ces bollards là dans leur rue pour ralentir la circulation, qui nous en demandent d’ailleurs des supplémentaires. C’est une question de sécurité, c’est là depuis quelques années déjà, il n’y a rien de nouveau dans ça », témoigne la mairesse.

Auparavant, la Ville de Forestville utilisait des dos d’âne pour ralentir la circulation. Cette option ne satisfaisait pas les citoyens alors elle a modifié son approche pour implanter des bollards. « C’est inscrit faites attention à nos enfants. Malheureusement, on a des mauvais chauffeurs », déplore Mme Anctil qui qualifie cet acte de vandalisme.