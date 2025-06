L’école Richard honorée pour sa mobilisation en prévention

L’école Richard a été couronnée lauréate régionale du programme Kinga, prévention jeunesse de la CNESST, décrochant une bourse de 2 000 $ pour souligner l’implication remarquable de son équipe-école et de ses élèves en matière de prévention.

Le 2 juin, la directrice du service de la prévention/inspection de la Côte-Nord, Jennifer Couillard, et la conseillère en prévention Audrey Mailloux étaient de passage à l’école pour remettre officiellement le prix, ainsi que des certificats au personnel enseignant. Elles ont salué le taux de participation exceptionnel de l’établissement dans ce programme qui valorise la sensibilisation à la sécurité dès le jeune âge.

Quatre projets innovants ont été menés cette année, allant de l’apprentissage ludique des règles de sécurité au préscolaire jusqu’à la réflexion sur l’utilisation sécuritaire des outils électroniques au troisième cycle. Mention spéciale à l’enseignante Annick Pineault-Michaud, qui a transformé ses élèves en « policiers de la sécurité », et à Katy Gauthier, qui a outillé les jeunes pour mieux gérer les dangers liés aux appareils électroniques.

« Comme nous réalisons des projets depuis quelques années et à différents niveaux scolaires, les élèves sont de plus en plus familiers avec les objectifs de Kinga et les règles de sécurité. Lorsqu’on aborde le sujet, ce n’est plus de l’inconnu pour eux et ils participent avec plaisir aux projets », notent les enseignantes impliquées.

En plus de la bourse de 2 000 $, l’école a aussi reçu 300 $ pour chaque projet soumis. L’équipe-école n’a pas encore déterminé comment elle utilisera cette somme, mais promet qu’elle bénéficiera à tous les élèves.