Maison des familles de Baie-Comeau : un filet à préserver pour des centaines de familles 

Face à une stagnation des subventions gouvernementales, la Maison des familles de Baie-Comeau et Centre de ressources périnatales de la Manicouagan, qui soutient chaque année plus de 600 familles dans la Manicouagan, se tourne vers la population pour assurer la pérennité de ses services.

L’organisme communautaire lance officiellement sa grande campagne de financement le 19 juin avec l’événement « Bulles et sushis ». Derrière cette initiative, un besoin financier urgent se dessine puisque l’organisme accuse cette année un déficit budgétaire anticipé de 40 000 $.

« C’est la première fois en 10 ans que je dépose des prévisions budgétaires déficitaires », confie la directrice générale Stéphanie St-Gelais. « On n’a pas été indexés. Nos ententes de base sont restées les mêmes malgré l’inflation, et ce, depuis plusieurs années. »

L’objectif est clair, soit amasser 100 000 $ d’ici la fin de l’année, dans une démarche appelée Construisons ensemble, pour maintenir les services de proximité à la population. L’ambition s’étale même sur cinq ans, alors que l’équipe vise un demi-million de dollars au total.

Une série d’activités rassembleuses

En plus de la soirée gastronomique du 19 juin, le retour de l’événement familial Camions et compagnie, un événement familial mettra en vedette véhicules d’urgence et de chantier. De plus, un concours Show & Shine, où les familles voteront pour le plus beau camion sera proposé le 20 septembre.

Lors de cette deuxième activité de financement, une collecte de blocs LEGO sera aussi lancée pour construire une grande tour symbolique devant la Maison des familles, à raison de 5 $ par brique. La tour sera d’ailleurs illustrée près de l’organisme du boulevard Joliet afin d’y représenter citoyens et entreprises alliées. « Notre souhait est que cette tour puisse dépasser notre bâtisse », lance Mme St-Gelais.

Un filet de sécurité à préserver

La directrice rappelle que l’organisme ne fait pas que proposer des activités, qu’il joue un rôle fondamental comme filet de sécurité. « Actuellement, il n’y a pas d’attente pour accéder à nos services, et je ne veux pas qu’il y en ait. On intervient souvent plus rapidement que d’autres milieux. »

En subissant une baisse généralisée des dons et subventions, un essoufflement des ressources pour financer des projets ponctuels se fait sentir et la Maison des familles a dû faire preuve de créativité. « On a développé beaucoup de services répondant à des besoins réels des familles. Mais aujourd’hui, il faut sécuriser ce qu’on a bâti », résume Stéphanie St-Gelais.

Avec un budget annuel d’environ 850 000 $, l’organisme dit en faire déjà énormément pour la communauté. « Ce qu’on demande, c’est simplement de continuer à offrir les mêmes services, au même rythme. »

Appel à la mobilisation

Plus qu’une campagne financière, Construisons ensemble se veut un cri du cœur. « Si les entreprises peuvent fonctionner, c’est aussi parce qu’il y a des familles qui tiennent le coup. Et si les familles tiennent le coup, c’est parce qu’il y a des organismes comme nous pour les épauler », plaide la directrice générale.