Camille Gravel déchire ses barrières

L’artiste baie-comoise Camille Gravel a inauguré sa plus grande exposition à ce jour, Sans limite, le 12 juin à la salle Alternative, devant un public de plus de 140 personnes rassemblées dans une ambiance chaleureuse de 5 à 7.

Cette collection de 20 œuvres circulaires, portées par une démarche à la fois intime et audacieuse, propose une réflexion profonde sur l’identité, la liberté et le dépassement de soi.

Créée dans la quiétude de sa salle à manger, entourée de ses chats, Camille Gravel s’est confiée avec émotion à la foule : « Ça me touche vraiment beaucoup de voir autant de gens regarder mon travail. J’ai fait tout ça chez moi, dans mon univers ».

Les visiteurs ont été conviés à un parcours immersif à travers des œuvres riches en textures et en symbolisme. Le choix de la forme circulaire évoque pour l’artiste l’univers du cirque un monde où « tout devient possible » et fait écho à cette volonté de briser les normes et d’embrasser l’infini potentiel de l’expression personnelle.

Parmi les moments marquants de la soirée, Gravel a dévoilé sa toile maîtresse, également intitulée Sans limite. Recouverte d’un papier brun sur lequel étaient inscrits des mots comme « peur », « jugement », « autosabotage » ou « censure », elle a symboliquement déchiré ce voile pour révéler une explosion de couleurs, incarnant la libération des barrières intérieures. « Ce papier représentait tout ce qui nous empêche de vivre sans limite », a-t-elle expliqué au journal Le Manic.

Son message était clair, vivre pleinement, c’est se reconnecter à soi, à ses rêves, et oser être authentiquement soi-même. « Huit toiles sur vingt ont trouvé leur maison ce soir », a mentionné Camille Gravel, visiblement émue par l’accueil réservé à son travail.

L’exposition Sans limite est accessible gratuitement jusqu’au 6 juillet à la salle Alternative de Baie-Comeau. Les visiteurs sont invités à prendre leur temps, à ressentir chaque œuvre, et à partager leurs impressions dans un livre prévu à cet effet sur place.