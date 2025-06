L’équipe Mon Vélo performe à Baie-St-Paul et vise les sommets de la saison

Les 7 et 8 juin, les athlètes de l’équipe Mon Vélo était en action à Baie-St-Paul pour la seconde étape de la Coupe du Québec de vélo de montagne, qui coïncidait avec la 2e manche de la Coupe Canada pour les U17, juniors experts et élites.

Les cyclistes nord-côtiers qui ont attiré l’attention sont nombreux.

Chez les juniors, Élisabeth Martin a signé deux sixièmes positions dans un peloton relevé, marqué par la présence de la numéro un mondiale.

Du côté des U17, Anaïs Bélanger a terminé 10e samedi, puis 7e dimanche, « un excellent résultat pour sa première année dans la catégorie », mentionne Dominic Martin, porte-parole du Club baie-comois.

Chez les plus jeunes, les frères Alexis (U11) et Vincent (U13) Lévesque ont décroché chacun une médaille de bronze au XCO après avoir terminé 7e et 6e la veille.

Leur coéquipier Oli Dallaire s’est illustré par une remontée dans le top 20 et Daphnée Gagnon (U15) a terminé 11e au XCC et a signé un top 10 au XCO.

Finalement, en U15 garçons, Léon Bernier a récolté deux top 20 dans une catégorie très compétitive. L’équipe compte aussi la participation de Hubert Larouche, Jérémie Poitras et Mael Thellend.

Deux doublés en sport

Autre fait saillant lors de la fin de semaine, dans la catégorie Développement 15-18 ans, Éliana Bellavance a remporté le XCC et Émy Robert a terminé 3e. Le lendemain, celle-ci a pris le 2e rang devant Éliana.

Prochains défis

Les athlètes seront en piste le 15 juin à Baie-Comeau, pour la première course du circuit régional, qui servira aussi de sélection pour les Jeux du Québec (U15 et U17).

Plusieurs prendront part aux Championnats québécois à Charlesbourg à la fin du mois et Élisabeth Martin sera à Canmore en Alberta, cette semaine pour la Coupe Canada et une épreuve du circuit continental international.