Un nouveau PDG pour le CISSS de la Côte-Nord

Santé Québec a nommé Jean-Francois Miron à titre de président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord. Il entrera en fonction le 7 juillet.

Ce poste était vacant depuis le 9 octobre 2024, à la suite du congédiement de Manon Gosselin.

M. Miron est actuellement directeur général adjoint aux opérations et à la transformation du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Il cumule plus de 24 ans d’expérience en gestion, dont de nombreuses années dans le réseau de la santé et des services sociaux.

C’est Nathalie Castilloux qui assurait l’intérim à la tête du CISSS de la Côte-Nord depuis octobre. Le CA de Santé Québec tient à la remercier pour les services rendus. Cette dernière poursuivra son mandat à titre de présidente-directrice générale adjointe.

Cette nomination fait suite à une sortie des élus de la Côte-Nord, un peu plus tôt cette semaine, qui demandait qu’un nouveau PDG soit nommé le plus rapidement possible. L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord avait fait savoir que l’absence d’un PDG privait la région d’un leadership stable alors qu’elle fait face à des défis majeurs.