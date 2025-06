Alors que Trump se rend au G7, le Canada veut éviter une nouvelle éruption de sa part

Le président américain Donald Trump doit arriver dimanche en Alberta pour le sommet du G7 – sa première visite au Canada depuis son départ, il y a sept ans, dans un accès de colère.

Ottawa pourrait recourir à toutes sortes de moyens, du golf à une programmation créative, en passant par des décrets ministériels spéciaux, pour assurer le succès de sa visite et éviter un nouveau désastre diplomatique.

«C’est quelqu’un de très irritable lorsqu’il a l’impression de ne pas être pleinement respecté», a expliqué Eric Miller, président de Rideau Potomac Strategy Group, un cabinet de conseil transfrontalier.

«Il faut absolument s’assurer qu’il reparte en disant: “Vous savez, ces Canadiens ne sont pas si mauvais après tout.”»

Mieux que la dernière fois

La dernière fois que le président américain était au Canada – pour le sommet du G7 dans la région de Charlevoix, au Québec – les choses se sont terminées en fanfare.

Donald Trump a refusé de signer le communiqué, la liste publiée des déclarations sur les enjeux communs du G7, qui sont généralement négociées et acceptées à l’avance par les pays membres. Il est parti plus tôt que prévu et a fustigé Justin Trudeau, le qualifiant de «très malhonnête et faible» dans une dispute sur les droits de douane.

Le sommet a été marqué par ce que M. Miller a qualifié de «photo mémorable»: la chancelière allemande de l’époque, Angela Merkel, et d’autres personnalités se tenant d’un air sévère au-dessus d’un Donald Trump assis, qui semblait lui lancer un regard noir, les bras croisés.

L’ambassadeur de l’Allemagne au Canada, Matthias Lüttenberg, s’est exprimé sans détour lors d’une table ronde le 4 juin, soulignant qu’Ottawa traversait une fois de plus «des circonstances difficiles» en tant que président du G7, et le faisait avec brio, selon lui.

«Je n’aimerais pas négocier avec un pays à la table qui remet en question ma souveraineté en tant qu’État», a-t-il affirmé.

Le sénateur Peter Boehm, qui présidait le sommet en 2018, s’est souvenu de deux nuits de négociations tardives, car l’administration Donald Trump ne s’était pas alignée avec les autres sur l’inclusion du changement climatique ou les références à «l’ordre international fondé sur des règles».

Discussions informelles

Le premier ministre Mark Carney a été élu en avril après avoir répété à plusieurs reprises qu’il pouvait résister aux menaces de Donald Trump de ruiner l’économie canadienne afin de faire du pays un État américain.

M. Carney a effectué une visite cordiale à Washington début mai et a même reçu les éloges de M. Trump sur les réseaux sociaux et en personne, malgré l’insistance du président sur le fait que le Canada devrait tout de même devenir un État américain.

Les deux hommes ont poursuivi leurs discussions. L’ambassadeur des États-Unis, Pete Hoekstra, a révélé plus tôt ce mois-ci que les deux hommes avaient échangé fréquemment des appels et des messages textes sur le commerce et les droits de douane.

M. Miller a proposé que les dirigeants de l’Alberta se rencontrent en personne pour discuter des questions économiques et de la proposition de M. Trump visant à inclure le Canada dans son projet de bouclier antimissile, baptisé Dôme d’or.

«Étant donné que cette discussion est en cours, il est important qu’ils aient l’occasion de la poursuivre et de se rencontrer peut-être dans un cadre moins structuré et formel que le bureau Ovale», a-t-il proposé.

«La vie est faite de choix imparfaits, et la venue de M. Trump au Canada est tout à fait justifiée.» Il a déclaré ne pas être certain qu’une annonce officielle soit faite, mais a ajouté que M. Trump souhaitait signer des accords avec plusieurs pays avant la date limite du 9 juillet qu’il s’est lui-même imposée pour les soi-disant droits de douane de rétorsion.

M. Miller a indiqué que le Canada et les États-Unis s’attribueraient probablement le mérite de l’annonce faite par Ottawa ce mois-ci d’accélérer considérablement son engagement à respecter l’objectif de dépenses de défense de l’OTAN.

M. Trump pourrait également prendre note du fait qu’il se trouve dans l’une des rares provinces à avoir choisi de reprendre la vente d’alcool américain, après que toutes les provinces l’ont interdit de leurs magasins d’alcool en réponse aux droits de douane américains.

Attentes réduites

La décision d’Ottawa d’organiser des discussions de groupe relativement courtes entre les dirigeants du G7 et d’inviter de nombreux autres dirigeants mondiaux pourrait se traduire par une augmentation des rencontres individuelles que le président américain privilégie.

«M. Trump n’aime pas particulièrement les réunions multilatérales. Il s’en désintéresse», a indiqué le sénateur Boehm.

Les responsables canadiens ont déclaré privilégier la publication de déclarations plus courtes et plus ciblées, ce qui permettrait d’éviter les débordements majeurs que pourrait engendrer la rédaction d’un communiqué conjoint massif, comme celui qui a conclu presque tous les autres sommets du G7.

L’ancien premier ministre Jean Chrétien a déclaré jeudi à un panel que, si M. Trump s’emporte, les dirigeants du G7 devraient l’ignorer et «continuer à discuter normalement».

M. Miller a déclaré que, pour le Canada, «assurer un programme positif qui ne mène pas à l’acrimonie par la suite» signifie promouvoir ses intérêts sans isoler les États-Unis, surtout avec la présence de nombreux dirigeants invités.

«L’astuce de M. Carney est de rassurer les États-Unis sur leur volonté d’entretenir de bonnes relations positives, tout en s’efforçant avec vigueur, le plus rapidement possible, de nouer de nouvelles relations», a-t-il expliqué.

Il est également tout à fait possible que le président américain quitte le pays avant la fin des réunions.

Un criminel en visite

C’est probablement aussi pour rester positif qu’Ottawa contournera les règles qui pourraient interdire à M. Trump d’entrer au Canada après sa condamnation pour 34 chefs d’accusation lors d’un procès pour «pot de vin» en mai 2024.

Les avocats spécialisés en immigration affirment que les personnes reconnues coupables de crimes graves à l’étranger doivent purger leur peine et attendre cinq ans avant de demander un certificat d’admissibilité au Canada, bien qu’il existe des échappatoires si une personne demande un visa pour un motif impérieux.

Le cabinet fédéral a adopté un décret officiel publié en février qui accorde l’immunité diplomatique et les privilèges aux «représentants d’un État étranger participant aux réunions du G7».

Le golf comme diplomatie

Une autre façon pour le Canada d’assurer le succès de sa visite pourrait être d’inviter M. Trump au terrain de golf de Kananaskis Country – une possibilité largement évoquée dans les médias, mais non confirmée vendredi après-midi.

M. Carney a offert à M. Trump un chapeau et un équipement de golf de ce terrain lors de sa visite au Bureau ovale en mai.

M. Miller a déclaré que ce n’était pas que des artifices: M. Trump adore conclure des affaires tout en jouant au golf, et cela pourrait offrir à M. Carney ou à d’autres des heures de visioconférence sur une voiturette de golf, ce qui est sa zone de confort.

«Le golf a toujours occupé une place centrale dans sa vie», a reconnu M. Miller. «Il est tout à fait logique que M. Trump joue sur un terrain de golf de grande qualité.»